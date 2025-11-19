  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUJI ZVEZDNIKI

Zvezdniki z drugimi karierami: slava ni bila dovolj (Suzy)

Slava, denar in rdeče preproge niso vedno tisto, kar človeku prinese občutek izpolnjenosti.
Iz komedij v Silicijevo dolino Zaslovel je kot zabavni Michael v Oh, ta sedemdeseta, nato presenetil kot vlagatelj v tehnološke startupe. S svojim skladom je podpiral Airbnb, Spotify in Uber. »V svetu idej se počutim živega,« je povedal Ashton Kutcher. Še vedno igra, a vse redkeje.

Iz komedij v Silicijevo dolino Zaslovel je kot zabavni Michael v Oh, ta sedemdeseta, nato presenetil kot vlagatelj v tehnološke startupe. S svojim skladom je podpiral Airbnb, Spotify in Uber. »V svetu idej se počutim živega,« je povedal Ashton Kutcher. Še vedno igra, a vse redkeje.

Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.

Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.

Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.

Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.

Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.

Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.

Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.

Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.

Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold &amp; Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.

Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold &amp; Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.

Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.

Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.

Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.

Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.

Igralka, ki zdravi z energijo Oboževalci jo poznajo kot Carol iz serije Prijatelji, a Jane Sibbett je Hollywood zapustila, da bi se posvetila duhovnemu in terapevtskemu delu. Danes vodi delavnice energijskega zdravljenja, pomaga ljudem pri premagovanju travm in piše knjige o osebni rasti. »Nisem prenehala ustvarjati – le spremenila sem način ustvarjanja,« pravi z nasmehom.

Igralka, ki zdravi z energijo Oboževalci jo poznajo kot Carol iz serije Prijatelji, a Jane Sibbett je Hollywood zapustila, da bi se posvetila duhovnemu in terapevtskemu delu. Danes vodi delavnice energijskega zdravljenja, pomaga ljudem pri premagovanju travm in piše knjige o osebni rasti. »Nisem prenehala ustvarjati – le spremenila sem način ustvarjanja,« pravi z nasmehom.

Iz komedij v Silicijevo dolino Zaslovel je kot zabavni Michael v Oh, ta sedemdeseta, nato presenetil kot vlagatelj v tehnološke startupe. S svojim skladom je podpiral Airbnb, Spotify in Uber. »V svetu idej se počutim živega,« je povedal Ashton Kutcher. Še vedno igra, a vse redkeje.
Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.
Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.
Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.
Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.
Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold &amp; Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.
Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.
Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.
Igralka, ki zdravi z energijo Oboževalci jo poznajo kot Carol iz serije Prijatelji, a Jane Sibbett je Hollywood zapustila, da bi se posvetila duhovnemu in terapevtskemu delu. Danes vodi delavnice energijskega zdravljenja, pomaga ljudem pri premagovanju travm in piše knjige o osebni rasti. »Nisem prenehala ustvarjati – le spremenila sem način ustvarjanja,« pravi z nasmehom.
T. K., FOTO: Profimedia
 19. 11. 2025 | 21:00
0:32
A+A-

Nekateri zvezdniki so po največjih uspehih ugotovili, da jih blišč ne osrečuje, in so raje izbrali nove poti, mirnejše ali bolj smiselne zanje.

Njihove zgodbe dokazujejo, da se pogum ne meri po številu nagrad, temveč po tem, ali znaš začeti znova.

Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.
Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.
Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.
Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.
Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.
Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.
Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.
Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.
Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold & Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.
Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold & Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.
Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.
Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.
Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.
Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.
Igralka, ki zdravi z energijo Oboževalci jo poznajo kot Carol iz serije Prijatelji, a Jane Sibbett je Hollywood zapustila, da bi se posvetila duhovnemu in terapevtskemu delu. Danes vodi delavnice energijskega zdravljenja, pomaga ljudem pri premagovanju travm in piše knjige o osebni rasti. »Nisem prenehala ustvarjati – le spremenila sem način ustvarjanja,« pravi z nasmehom.
Igralka, ki zdravi z energijo Oboževalci jo poznajo kot Carol iz serije Prijatelji, a Jane Sibbett je Hollywood zapustila, da bi se posvetila duhovnemu in terapevtskemu delu. Danes vodi delavnice energijskega zdravljenja, pomaga ljudem pri premagovanju travm in piše knjige o osebni rasti. »Nisem prenehala ustvarjati – le spremenila sem način ustvarjanja,« pravi z nasmehom.

Več iz teme

karierauspehtuji zvezdnikislavaSuzy
ZADNJE NOVICE
21:06
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Gre Gašper po Sandijevih stopinjah? Anja šokirala: »On se z nekom drugim sestaja«

Tanja Hauptman in Gašper Mikolič iz eksperimenta Poroka na prvi pogled toneta vedno globlje.
19. 11. 2025 | 21:06
21:03
Lifestyle  |  Astro
PREMOREJO NEVERJETNO MOČ

Baba Vanga razkriva: ta štiri znamenja so rojeni voditelji, čarovniki usode in magneti za denar

Ta znamenja premorejo izjemno notranjo moč in odločnost.
19. 11. 2025 | 21:03
21:00
Bulvar  |  Suzy
TUJI ZVEZDNIKI

Zvezdniki z drugimi karierami: slava ni bila dovolj (Suzy)

Slava, denar in rdeče preproge niso vedno tisto, kar človeku prinese občutek izpolnjenosti.
19. 11. 2025 | 21:00
20:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJA IN TOŽILSTVO ARETIRALA 11 OSEB

Tragična zastrupitev v Istanbulu: družina umirala pred očmi taksista (VIDEO)

Kljub hitremu prevozu v bolnišnico so otroci umrli še isti dan, mati dva dni kasneje, oče pa pretekli ponedeljek.
19. 11. 2025 | 20:47
20:10
Novice  |  Slovenija
NADA DROBNE POPOVIČ

Teta Tine Gaber bo šefica Gen energije

Do imenovanja prihaja zaradi predčasnega odhoda Dejana Paravana s položaja.
19. 11. 2025 | 20:10
19:45
Lifestyle  |  Stil
VSE POGOSTEJŠA TEŽAVA

Kaj je peniafobija in zakaj bi nas moralo skrbeti

Nekdaj obrobna težava peniafobija je danes med strokovnjaki vse pogostejša tema, kajti njene posledice so vse očitnejše.
19. 11. 2025 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki