Zvezdniki z drugimi karierami: slava ni bila dovolj (Suzy)

Nekateri zvezdniki so po največjih uspehih ugotovili, da jih blišč ne osrečuje, in so raje izbrali nove poti, mirnejše ali bolj smiselne zanje.

Njihove zgodbe dokazujejo, da se pogum ne meri po številu nagrad, temveč po tem, ali znaš začeti znova.

Od otroške zvezde do diplomatke Po koncu igralske kariere je Shirley Temple Black postala ameriška ambasadorka v Gani in na Češkoslovaškem. V diplomaciji je našla novo poslanstvo: služiti ljudem in predstavljati svojo državo – brez scenarija.

Od televizijskega ljubljenca do spletnega podjetnika Po uspehu v Melrose Place je Andrew Shue ustanovil spletno skupnost CaféMom, namenjeno staršem in družinam. Namesto glamurja zdaj raje gradi prostor, kjer se ljudje povezujejo.

Od reševalca življenj do gradbenega podjetnika Nekdanji zvezdnik serije Baywatch je po letih pod reflektorji popolnoma zamenjal smer. Namesto plaž in televizijskih kamer David Charvet zdaj vodi gradbeno podjetje v Malibuju, specializirano za luksuzne nepremičnine. Pravi, da ga to delo pomirja in da v ustvarjanju 'resničnih stvari, ki ostanejo', najde več smisla kot v začasni slavi.

Filmska boginja, ki je izumila prihodnost Ena najlepših igralk zlate dobe Hollywooda Hedy Lamarr je bila tudi genialna izumiteljica. Sooblikovala je tehnologijo 'frekvenčnega skakanja', predhodnico današnjega wi-fija. Dokaz, da lepota in pamet lahko hodita z roko v roki.

Iz Hollywooda v Belo hišo Komik iz filmov Harold & Kumar je pustil snemanja in delal v administraciji Baracka Obame, v uradu za javno angažiranost. »Nisem želel samo igrati, želel sem delovati,« je Kal Penn povedal o odhodu iz sveta zabave. Vseeno občasno še vedno igra.

Od superjunakinje do poslovne ženske Po vlogah v Mesto greha in Fantastični štirje je ustanovila podjetje The Honest Company, ki prodaja okolju prijazne izdelke za gospodinjstvo in otroke. Jessica pravi, da je podjetništvo njena najbolj osebna vloga, v kateri združuje družino, vrednote in posel. Po dolgem času je sicer spet vstopila v filmski svet.

Od oskarjevke do wellness magnatke Namesto novih filmov je Gwyneth Paltrow zgradila blagovno znamko Goop, ki je postala simbol luksuznega zdravja in samopomoči. Na poti je naletela na kar nekaj kritik, a vztraja: »Raje tvegam kot igram vlogo, ki me ne zanima,« pravi.