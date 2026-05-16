Zvezdniški očetje: poslanstvo so vzeli zelo resno (Suzy)

PONOSNI OČETJE

Ne gre za modno muho, čeprav se zdi, da je vse več mladih očetov močno predanih svoji starševski vlogi.

Brez zadržkov poskrbijo za hčere in sinove, se lotijo previjanja in pestovanja, jih vozijo na sprehode ter svojim dragim omogočijo, da si vsaj za trenutek oddahnejo. Mi ob tem ugotavljamo, da jim očetovsko poslanstvo prav dobro dene. Ves njegov svet Še kamen bi se stopil ob razneženem Aneju Piletiču, ki ne zamudi priložnosti, da v naročje vzame svojo ljubko Avo Elo. Pravi, da mu je popolnoma spremenila življenje.Atijev sonček Filip Flisar je bil na smučarskih strminah strah in trepet nasprotnikov, v domačem okolju pa je pravi medvedek. To z veseljem izkoristi hčerka Sofia, ki se rada stisne ...