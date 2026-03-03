Zvita feltna praznuje: V 20 letih se nismo sprli! (Suzy)

V dveh desetletjih delovanja se je skupini Zvita Feltna zgodilo več kot 1000 nastopov, 29 avtorskih skladb, 23 videospotov in več kot 30 milijonov ogledov na portalu youtube. A bolj kot vse številke je zanje pomembno prijateljstvo. »Žan, Blaž, Matic in Theo imamo iste cilje in si stvari povemo naravnost v obraz. Med nami ni skrivnosti, ni govoric za hrbtom. Računi morajo biti čisti,« pravijo fantje, ki še niso imeli resnega spora. Nesoglasja rešujejo sproti, s pogovorom in trezno glavo. Na nastope se še vedno vozijo skupaj. »Opažamo, da nam zelo pomaga, da se ne obremenjujemo z drugimi in se osredotočimo nase in na svoje ustvarjanje. Odkar razmišljamo tako, delujemo odlično,« dodajo.

Prelomnica se jim je zgodila s pesmijo Edina. »Doživeli smo nešteto lepih trenutkov. Radi se spominjamo zabav ob naši 15. obletnici, ko smo imeli razprodana prizorišča v Ljubljani, na Gorenjskem in Primorskem,« obujajo spomine in se veselijo pomladi. Jubilej bodo namreč praznovali s koncertom na prostem v Dutovljah, kjer so doma. Od nekdaj so si želeli, da bi okroglo obletnico obeležili v osrčju Krasa in z ljudmi, ki jih spremljajo od njihovih začetkov.