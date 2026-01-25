12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Legendarni Michael Schumacher še vedno okreva po travmatični poškodbi možganov, ki jo je utrpel pred 12 leti. Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je bil v decembru 2013 po smučarski nesreči v francoskih Alpah postavljen v umetno komo. Schumacher je med nesrečo nosil čelado, kar so zdravniki na tiskovni konferenci označili za odločilno pri rešitvi njegovega življenja. V aprilu 2014 so ga začeli postopoma prebujati iz kome, nato pa je bil prepeljan iz bolnišnice, da bi nadaljeval rehabilitacijo. Od takrat so novice o njegovem stanju redke, saj družina o njegovem zdravju vztrajno ohranja popolno zasebnost. Schumacher zdaj živi skupaj z družino, vključno z ženo Corinno, v vili na Majorki. Po poročanju francoskega medija Le Parisien iz leta 2019 (prek ITV) je Schumacher potoval v Pariz, kjer je prejemal t. i. 'vrhunsko terapijo z matičnimi celicami'.

Novinar Jonathan McEvoy za Daily Mail pa je zdaj ponudil svež vpogled v njegovo življenje po nesreči. Schumacher sicer prebiva na Majorki, a njegova glavna rezidenca je po zanesljivih virih v Švici, ob jezeru Ženeva, poroča McEvoy. O tem so predhodno že obstajala poročila, da Schumacher občasno obiskuje Švico. McEvoy dodaja, da je Jean Todt, nekdanji šef Schumacherjeve ekipe Ferrari in dolgoletni predsednik FIA (2009–2021), eden redkih zaupanja vrednih ljudi zunaj družine, ki ima dostop do Nemca. Todt je občasno govoril o svojem odnosu s Schumacherjem, vendar je spoštoval zasebnost družine glede podrobnosti njegovega stanja.

Michael je tukaj

Todt je leta 2019 izjavil, da Schumacher »še vedno bije svoj boj«, leta 2023 pa je za francoski L’Equipe dejal: »Michael je tukaj, zato mi ne manjka. Enostavno ni več tisti Michael, kot je bil. Je drugačen, a čudovito ga vodijo žena in otroci, ki ga varujejo.« McEvoy poroča tudi, da je nekdanji tehnični direktor Ferrarija Ross Brawn, ki je imel s Schumacherjem tesen odnos v času Formule 1, obiskal Schumacherja po nesreči, čeprav Brawn o tem ni nikoli javno govoril. Novinar je celo povprašal španskega varnostnika pred domnevnim domom Schumacherja, ali je Schumacher lastnik, a varnostnik ni želel komentirati, poroča SportBIBLE.

Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je bil v decembru 2013 po smučarski nesreči v francoskih Alpah postavljen v umetno komo. FOTO: Reuters

Schumacher zdaj živi skupaj z družino, vključno z ženo Corinno, v vili na Majorki.

Preberite še: