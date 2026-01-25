  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINA GA VARUJE, PRIJATELJI GA OBISKUJEJO

12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Iz kome do zasebne rezidence: kje zdaj živi legendarni Michael Schumacher?
Michael Schumacher FOTO: Tony Gentile, Reuters Pictures
Michael Schumacher FOTO: Tony Gentile, Reuters Pictures
A. G.
 25. 1. 2026 | 19:06
2:39
A+A-

Legendarni Michael Schumacher še vedno okreva po travmatični poškodbi možganov, ki jo je utrpel pred 12 leti. Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je bil v decembru 2013 po smučarski nesreči v francoskih Alpah postavljen v umetno komo. Schumacher je med nesrečo nosil čelado, kar so zdravniki na tiskovni konferenci označili za odločilno pri rešitvi njegovega življenja. V aprilu 2014 so ga začeli postopoma prebujati iz kome, nato pa je bil prepeljan iz bolnišnice, da bi nadaljeval rehabilitacijo. Od takrat so novice o njegovem stanju redke, saj družina o njegovem zdravju vztrajno ohranja popolno zasebnost. Schumacher zdaj živi skupaj z družino, vključno z ženo Corinno, v vili na Majorki. Po poročanju francoskega medija Le Parisien iz leta 2019 (prek ITV) je Schumacher potoval v Pariz, kjer je prejemal t. i. 'vrhunsko terapijo z matičnimi celicami'.

Novinar Jonathan McEvoy za Daily Mail pa je zdaj ponudil svež vpogled v njegovo življenje po nesreči. Schumacher sicer prebiva na Majorki, a njegova glavna rezidenca je po zanesljivih virih v Švici, ob jezeru Ženeva, poroča McEvoy. O tem so predhodno že obstajala poročila, da Schumacher občasno obiskuje Švico. McEvoy dodaja, da je Jean Todt, nekdanji šef Schumacherjeve ekipe Ferrari in dolgoletni predsednik FIA (2009–2021), eden redkih zaupanja vrednih ljudi zunaj družine, ki ima dostop do Nemca. Todt je občasno govoril o svojem odnosu s Schumacherjem, vendar je spoštoval zasebnost družine glede podrobnosti njegovega stanja.

Michael je tukaj

Todt je leta 2019 izjavil, da Schumacher »še vedno bije svoj boj«, leta 2023 pa je za francoski L’Equipe dejal: »Michael je tukaj, zato mi ne manjka. Enostavno ni več tisti Michael, kot je bil. Je drugačen, a čudovito ga vodijo žena in otroci, ki ga varujejo.« McEvoy poroča tudi, da je nekdanji tehnični direktor Ferrarija Ross Brawn, ki je imel s Schumacherjem tesen odnos v času Formule 1, obiskal Schumacherja po nesreči, čeprav Brawn o tem ni nikoli javno govoril. Novinar je celo povprašal španskega varnostnika pred domnevnim domom Schumacherja, ali je Schumacher lastnik, a varnostnik ni želel komentirati, poroča SportBIBLE.

Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je bil v decembru 2013 po smučarski nesreči v francoskih Alpah postavljen v umetno komo. FOTO: Reuters
Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 je bil v decembru 2013 po smučarski nesreči v francoskih Alpah postavljen v umetno komo. FOTO: Reuters

Schumacher zdaj živi skupaj z družino, vključno z ženo Corinno, v vili na Majorki.

Preberite še:

image_alt
Šok v svetu F1: prijatelj Schumacherja naj bi posilil medicinsko sestro v družinski vili

image_alt
Schumacherjev podpis ‘MS’ sprožil ugibanja – se legendarni voznik vrača?

image_alt
Razkrito, kdo obiskuje Michaela Schumacherja

Več iz teme

Michael Schumacherživljenjeformula 1Corinna SchumacherJean Todtsmučarska nesrečaF1nesrečapoškodba
ZADNJE NOVICE
20:59
Novice  |  Svet
DOSTOP DO VARNEGA SPLAVA

Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Evropska državljanska pobuda, ki jo vodi Nika Kovač, vstopa v odločilno fazo pred odločitvijo Evropske komisije.
Kaja Grozina25. 1. 2026 | 20:59
20:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA

Katastrofalen dan na cestah: življenje izgubilo kar pet oseb na različnih mestih

V več prometnih nesrečah na Hrvaškem umrli štirje moški, žensko našli v Savi.
25. 1. 2026 | 20:16
19:36
Novice  |  Svet
VARNA ZATOČIŠČA

Nuklearna grožnja Tretje svetovne vojne: znanstveniki razkrili, kje bi človeštvo preživelo apokalipso

Študija služi kot resen poziv vladam, naj razvijejo načrte za preživetje v skrajnih okoliščinah.
25. 1. 2026 | 19:36
19:06
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA GA VARUJE, PRIJATELJI GA OBISKUJEJO

12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Iz kome do zasebne rezidence: kje zdaj živi legendarni Michael Schumacher?
25. 1. 2026 | 19:06
18:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Za štirimi stenami se je dogajalo nasilje, tik pred 1. uro ponoči je posredovala policija

Policija je 57-letniku z Bleda izrekla prepoved približevanja.
25. 1. 2026 | 18:39
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: naj vas energija Bika vodi k stabilnosti in notranjemu miru

Astrološki vplivi za ponedeljek, 26. januarja 2026.
25. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki