15 mesecev po smrti moža: zvezdnica pričakuje prvega otroka

Po poročanju revije People 41-letna Aubrey Plaza s partnerjem, igralcem Christopherjem Abbottom pričakuje otroka, ki bo na svet prijokal to jesen. »Po čustveno zahtevnem letu je to bilo čudovito presenečenje,« je povedal vir in dodal: »Sta presrečna.« Lepa novica prihaja nekaj več kot leto po tragični smrti njenega moža Jeffa Baeneja. Scenarist si je življenje vzel januarja 2025, star je bil 47 let. Par se je po desetih letih zveze poročil leta 2021, po zanesljivih virih pa sta zakonca štiri mesece pred njegovo smrtjo živela ločeno.

Igralka je avgusta lani v podkastu Good Hang z Amy Poehler prvič spregovorila o smrti moža: »V tem trenutku sem srečna, da sem tukaj s tabo,« je povedala svoji bivši sodelavki iz serije Parki in rekreacija. »Na splošno sem tukaj in funkcioniram,« je dodala, ob tem pa poudarila, da je hvaležna, da se premika skozi svet, in se počuti dobro. »V vsakem trenutku obstaja, kot bi rekla, ogromen ocean groze, ki je preprosto tu, in jaz ga vidim,« je še pojasnila in nadaljevala: »Včasih se želim potopiti vanj in biti v njem. Drugič ga samo opazujem, tretjič poskušam pobegniti, a vedno je tu.«