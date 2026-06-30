16-letnica udarila zvezdo: prizor, ki jo je vpisal v filmsko zgodovino

Ni jih več veliko, pravzaprav je le še nekaj velikih imen, ki so krojila filmsko zgodovino zlate dobe. Leslie Caron, Ann Margret, Mamie Van Doren, Sophia Loren, Debra Paget, Tippi Hedren, Kim Novak, Shirley MacLaine, Eva Marie Saint … To so tiste zvezdnice, ki so zaslovele v Hollywoodu v štiridesetih, petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Med najstarejšimi med njimi je bila Ann Blyth, ki je prejšnji teden preminila v 99. letu. Že dolgo je, kar se je poslovila od filmskih platen, saj je v filmu zadnjič zaigrala leta 1957, nato pa se je posvetila družini. V zakonu z Jamesom McNultyjem je rodila pet otrok.

Blythova je pot v svetu zabave sicer začela kot šestletno dekletce na radiu. Zatem je presedlala h gledališču, tam pa so jo opazili lovci na talente iz filmske družbe Universal. Za kinematografska platna ji v nasprotju z mnogimi drugimi zvezdami niso spremenili imena, ampak so njenega samo skrajšali. Anne Blythe so odvzeli dva e-ja, in odtlej je bila znana kot Ann Blyth. Med filmske legende se je vpisala že s filmsko vlogo naslednje leto. Po komaj enoletnem stažu v filmih so jo leta 1945 izbrali za stransko vlogo v filmski klasiki Mildred Pierce. Blythova je še danes najbolj znana po vlogi 16-letne filmske hčerke legendarne Joan Crawford. Obe sta bili nominirani za oskarja. Crawfordova ga je dobila za glavno vlogo, Blythovi pa je nominacija za stransko vlogo odprla vrata za nadaljnjo kariero.

Zanimivo je, da o njej nikoli ni bilo kakšnih tračev ali znanih škandalov.

Ann Blyth je umrla v svojem 99. letu. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Usekala jo je

Čeprav je bil lik Vere Pierce v bistvu negativen, se je v filmsko klasiko s to vlogo vpisala prav zaradi njega. V slovitem prizoru je namreč Crawfordovi prisolila krepko zaušnico. Blythovo so zato vse življenje spraševali, kako je bilo legendarni Crawfordovi primazati klofuto. Blythova je vedno poudarila, da sta se s filmsko mamo dobro razumeli in da ima tako nanjo kot na njuno sodelovanje in tudi film samo lepe spomine. Poleg bogate kariere in zvezdništva je Crawfordova namreč posmrtno postala razvpita zaradi knjige Najdražja mamica, ki jo je napisala ena od njenih posvojenk Christina Crawford. Knjiga in film, posnet po njej v glavni vlogi s Faye Dunaway, še dandanes burita duhove, mnenja o njej pa so različna. Christina je namreč Crawfordovo opisala kot neuravnovešeno, sadistično in hudobno alkoholičarko, ki je bila kljub temu, da so živeli v izobilju in hollywoodskem blišču, zasebno izjemno slaba mati in je pretepala otroke. Blythova nikoli ni javno komentirala omenjene knjige ali filma niti podajala nobenih mnenj glede tega. Ves čas je govorila le o svojih izkušnjah sodelovanja s Crawfordovo.

Kljub odmevnemu uspehu filma, ki je kasneje postal klasika, prizor s klofuto pa eden najbolj znanih v filmski zgodovini, in nominaciji za oskarja, pa se je kariera Blythove ustavila. Zaradi nesrečnega padca s tobogana je utrpela več poškodb in okrevala skoraj dve leti. Njen veliki uspeh je bil tudi film Veliki Caruso z legendarnim Mariem Lanzo v glavni vlogi.

Zanimivo je, da o njej nikoli ni bilo kakšnih tračev ali znanih škandalov. Tudi zasebno je bila v nasprotju z mnogimi filmskimi kolegicami poročena le enkrat in o njenem življenju za kamerami ni bilo znanega veliko. Od leta 2007 je bila vdova.