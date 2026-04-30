21-letni Beran A. načrtoval napad na oboževalce Taylor Swift

V enem najbolj odmevnih varnostnih primerov v Evropi je prišlo do ključnega preobrata. Osumljeni 21-letnik je na sodišču priznal, da je res načrtoval teroristični napad na koncertu Taylor Swift na Dunaju. Tarča je bilo več deset tisoč oboževalcev. Če mu ne bi preprečili uresničenja namere, bi bil napad eden najhujših v zadnjih letih. Sojenje proti osumljencu Beranu A. se je začelo konec aprila na deželnem sodišču v Wiener Neustadtu. Obtoženi je priznal krivdo za pripravo napada, ki bi se moral zgoditi avgusta 2024, pred koncertom ameriške zvezdnice Taylor Swift.

Po navedbah tožilstva je bil njegov načrt ubiti čim več ljudi. Napad naj bi bil usmerjen proti množicam ob stadionu Ernst Happel, kjer so pričakovali okoli 200.000 obiskovalcev v treh dneh koncertov. Preiskava je razkrila, da je imel obtoženi povezave z ideologijo Islamske države. Prek spleta naj bi pridobival navodila za izdelavo bomb in širil propagando, hkrati pa poskušal nezakonito priti do orožja. Po nekaterih navedbah naj bi načrt vključeval večfazni napad: najprej bi z avtom zapeljal v množico, nato sprožil eksploziv in napad nadaljeval z noži ali mačetami.

Oblasti so napad preprečile dobesedno v zadnjem trenutku. Ključno vlogo naj bi odigrale ameriške obveščevalne službe, ki so Avstrijo opozorile na grožnjo. Osumljenca so aretirali dan pred koncertom, oblasti pa so takoj odpovedale vse tri razprodane nastope. Poleg glavnega obtoženca naj bi bila v načrt vpletena še vsaj dva sostorilca, eden naj bi pripravljal napade tudi v drugih državah. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zapora.