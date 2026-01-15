  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Aca Lukas in Jelena Karleuša. FOTO: Kolaž, promocijski material, AFP
Aca Lukas in Jelena Karleuša. FOTO: Kolaž, promocijski material, AFP
Kaja Grozina
 15. 1. 2026 | 07:23
 15. 1. 2026 | 07:23
2:40
A+A-

V Srbiji se v zadnjem času vse več govori o konfliktih, obtožbah in dramah, ki spremljajo najbolj izpostavljene estradnike. Dogodki, ki so zaznamovali začetek leta, kažejo na razgreto ozračje, v katerem se estrada vse pogosteje spreminja v prizorišče osebnih sporov, medijskih obračunov in resnih obtožb. Eden od primerov, ki je močno odmeval v javnosti, je zgodba pevca Aca Lukasa, ki je na družbenih omrežjih zatrdil, da je bil po nastopu na Jahorini skoraj ubit. Po njegovih besedah se je v noči na 10. januar, med vračanjem proti Beogradu, zgodil resen napad na vozilo, v katerem sta bila on in njegov šofer.

Aca Lukas je o dogodku prvič spregovoril v Instagram zgodbi. FOTO: Posnetek zaslona
Aca Lukas je o dogodku prvič spregovoril v Instagram zgodbi. FOTO: Posnetek zaslona

Lukas trdi, da ga je napadel Nedeljko 

Lukas je na Instagramu zapisal, da sta se komaj rešila, kmalu zatem pa se je oglasil tudi njegov menedžer Saša Mirković, ki je dogodek opisal še bolj dramatično. Trdi, da je bilo vozilo večkrat namenoma izrinjeno s ceste, in sicer predvsem v ovinkih, kjer bi lahko končalo v prepadu. Po njegovih navedbah naj bi v avtomobil udarili vsaj dvajsetkrat. Mirković je izpostavil, da naj bi primer prevzela policija in tožilstvo. Hkrati je neposredno omenil tudi direktorja Olimpijskega centra Jahorina, Nedeljka Eleka, ki naj bi bil tudi po pričanju Lukasa vključen v napad. Elek je obtožbe zavrnil in dejal, da je bil dogodek s strani pristojnih organov opredeljen kot prometni prekršek ter da je bila ena oseba pridržana. Poudaril je, da med nastopom ni bilo nobenih težav in da ne vidi razloga, zakaj bi bil s primerom kakorkoli povezan. 

Zaradi napetosti v studiu prekinili program 

Skoraj istočasno se je v središču pozornosti znašla še Jelena Karleuša. Tokrat zaradi burnega dogajanja v oddaji Pinkove zvezde, kjer je razprava med žiranti povsem zasenčila nastop kandidatke. Med nastopom Maje Milošević, ki je zapela balado in nato še pesem »Replay«, se je žirija zapletla v oster spor glede njenega videza in izbire oblačil. Prvo kritiko je izrekla Zorica Brunclik, pridružili pa so se ji še Dragomir Despić in Viki Miljković. Jelena Karleuša je reagirala v bran kandidatke in to zelo ostro, kar je povzročilo dodatne napetosti. Oddaja se je za nekaj trenutkov spremenila v razpravo o modi, mejah provokacije in dvoličnosti. Napetosti so bile tako izrazite, da je bil program celo začasno prekinjen. 

Več iz teme

napadSrbijainstagramnasiljeJelena KarleušaAca Lukas
ZADNJE NOVICE
08:00
Premium
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Peter Zalokar15. 1. 2026 | 08:00
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Špela Kuralt15. 1. 2026 | 07:50
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 07:30
07:23
Bulvar  |  Tuji trači
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 07:23
07:20
Novice  |  Slovenija
AFERA FOTOPUB

Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub še z dvema obtožnicama

Obtoženi Dušan Josip Smodej naprej dela kot publicist in kurator.
Tomica Šuljić15. 1. 2026 | 07:20
07:06
Bulvar  |  Domači trači
VNUKINJA ZORANA JANKOVIĆA

Vesna Janković delila fotografije hčerke Julije, ki odrašča v dih jemajočo lepotico

Mala Julija ni več tako mala, pravkar je dopolnila 20 pomladi. Ponosna mama Vesna je ob tej priložnosti s svojimi sledilci delila nekaj njunih skupnih fotografij, ki sta jih posneli čez leta.
15. 1. 2026 | 07:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki