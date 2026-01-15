Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

V Srbiji se v zadnjem času vse več govori o konfliktih, obtožbah in dramah, ki spremljajo najbolj izpostavljene estradnike. Dogodki, ki so zaznamovali začetek leta, kažejo na razgreto ozračje, v katerem se estrada vse pogosteje spreminja v prizorišče osebnih sporov, medijskih obračunov in resnih obtožb. Eden od primerov, ki je močno odmeval v javnosti, je zgodba pevca Aca Lukasa, ki je na družbenih omrežjih zatrdil, da je bil po nastopu na Jahorini skoraj ubit. Po njegovih besedah se je v noči na 10. januar, med vračanjem proti Beogradu, zgodil resen napad na vozilo, v katerem sta bila on in njegov šofer.

Aca Lukas je o dogodku prvič spregovoril v Instagram zgodbi. FOTO: Posnetek zaslona

Lukas trdi, da ga je napadel Nedeljko

Lukas je na Instagramu zapisal, da sta se komaj rešila, kmalu zatem pa se je oglasil tudi njegov menedžer Saša Mirković, ki je dogodek opisal še bolj dramatično. Trdi, da je bilo vozilo večkrat namenoma izrinjeno s ceste, in sicer predvsem v ovinkih, kjer bi lahko končalo v prepadu. Po njegovih navedbah naj bi v avtomobil udarili vsaj dvajsetkrat. Mirković je izpostavil, da naj bi primer prevzela policija in tožilstvo. Hkrati je neposredno omenil tudi direktorja Olimpijskega centra Jahorina, Nedeljka Eleka, ki naj bi bil tudi po pričanju Lukasa vključen v napad. Elek je obtožbe zavrnil in dejal, da je bil dogodek s strani pristojnih organov opredeljen kot prometni prekršek ter da je bila ena oseba pridržana. Poudaril je, da med nastopom ni bilo nobenih težav in da ne vidi razloga, zakaj bi bil s primerom kakorkoli povezan.

Zaradi napetosti v studiu prekinili program

Skoraj istočasno se je v središču pozornosti znašla še Jelena Karleuša. Tokrat zaradi burnega dogajanja v oddaji Pinkove zvezde, kjer je razprava med žiranti povsem zasenčila nastop kandidatke. Med nastopom Maje Milošević, ki je zapela balado in nato še pesem »Replay«, se je žirija zapletla v oster spor glede njenega videza in izbire oblačil. Prvo kritiko je izrekla Zorica Brunclik, pridružili pa so se ji še Dragomir Despić in Viki Miljković. Jelena Karleuša je reagirala v bran kandidatke in to zelo ostro, kar je povzročilo dodatne napetosti. Oddaja se je za nekaj trenutkov spremenila v razpravo o modi, mejah provokacije in dvoličnosti. Napetosti so bile tako izrazite, da je bil program celo začasno prekinjen.