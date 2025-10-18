Ace Frehley, ki je ta teden umrl v nesreči, je bil proglašen za enega največjih

V 74. letu starosti je v četrtek umrl soustanovitelj in nekdanji kitarist rock skupine Kiss Paul Daniel Frehley, znan pod vzdevkom Ace, je sporočila njegova družina. Umrl je zaradi možganskih krvavitev, ki jih je utrpel prejšnji mesec, ko je (dvakrat) padel v domačem studiu in se udaril v glavo, poročajo ameriški mediji.

Paul Daniel Frehley se je rodil leta 1951 v glasbeni družini v newyorškem Bronxu. Leta 1964 je za božično darilo prejel električno kitaro. Čeprav se nikoli ni formalno šolal za glasbenika, je imel izjemen talent in odraščal je v glasbeni družini. Kot najstnik je začel igrati v skupinah, zaradi uspešnega zapeljevanja deklet pa se ga je prijel vzdevek Ace oziroma Space Ace, pozneje pa je oblikoval tudi svojo odrsko vesoljsko persono (Spaceman).

Ace Frehley se ni nikoli glasbeno šolal, a velja za enega najboljših hard rock kitaristov vseh časov. FOTO: Don Emmert/AFP

Leta 1972 se je pridružil Paulu Stanleyju, Genu Simmonsu in Petru Crissu, s katerimi je ustanovil skupino Kiss. Leta 1982 jo je zapustil, saj je imel velike načrte s solo kariero. Vrnil se je leta 1996, ko se je skupina ponovno zbrala za zelo donosno turnejo. Pri Kiss je ostal do leta 2002, do konca turneje, ki je bila mišljena kot poslovilna.

Čeprav skupina Kiss v kritiški javnosti ni dosegala ravno visokega ugleda, je bil njen vpliv na več generacij rock in metal glasbenikov velikanski; znana je tudi po tem, da je zelo zgodaj komercializirala vse vidike svojega ustvarjanja, od našitkov prek majic do igrač in filmov. Skupina je nastopala z naličenimi obrazi in v kostumih, obrazi članov pa niso bili razkriti več kot desetletje, ko sta Frehley in bobnar Peter Criss že zapustila skupino.

Skupina je leta 1974 izdala svoj istoimenski debitantski album, na katerem so bile nekatere poznejše uspešnice, kot so Firehouse, Black Diamond in Frehleyjeva kompozicija Cold Gin, vendar je skupina zaslovela nekoliko pozneje z odličnim živim albumom Kiss Alive! (1975) in še posebno z naspidirano živo različico pesmi Rock and Roll All Night. Naslednje leto so izdali svoj najuspešnejši album Destroyer. Drugo je zgodovina.

S svojo kadečo se kitaro leta 1977 FOTO: Casablanca Records/Wikimedia Commons, javna domena

Zunaj skupine Kiss je Frehley prav tako dosegel komercialni uspeh in priljubljenost, saj je njegov istoimenski debitantski solo studijski album iz leta 1978 dosegel platinasto naklado. Tudi njegov prvi studijski album z lastno skupino Frehley's Comet iz leta 1987 je bil velik uspeh. Frehley je bil znan po svojem hitrem in melodičnem igranju kitare pa tudi po uporabi kitar s posebnimi učinki, kot sta gibson les paul, ki je bruhala dim, in prav tako lespaulka, ki je oddajala svetlobo glede na tempo pesmi.

Frehley je bil leta 2014 kot član skupine Kiss sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, kitaristična revija Guitar World pa ga je uvrstila na 14. mesto največjih metal kitaristov vseh časov.