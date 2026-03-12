  • Delo d.o.o.
POD DROBNOGLEDOM

Ali se je Dončić z zvezdnico Netflixa zapletel v afero? Izdali naj bi ga všečki, moral se je oglasiti

Oglasil se je sredi govoric o nezvestobi in razhodu.
Da bi ustavil govorice, se je Dončić oglasil in zanikal, da bi imel kakršnokoli razmerje z igralko iz serije Outer Banks. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
Da bi ustavil govorice, se je Dončić oglasil in zanikal, da bi imel kakršnokoli razmerje z igralko iz serije Outer Banks. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
S. U.
 12. 3. 2026 | 17:25
1:40
Naš košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je prekinil zaroko z Anamarijo Goltes, s katero ima dve hčerki. Do spora naj bi prišlo, ko je Dončić prišel v porodnišnico v Kranju pogledat njuno drugo hčer Olivijo. Takrat naj bi Anamariji povedal, da želi starejšo hčer Gabrielo (staro dve leti in pol) odpeljati v Združene države Amerike, po čemer naj bi ona poklicala policijo in proti njemu vložila tožbo.

Medtem ko se borita za skrbništvo nad otrokoma, se v ameriških medijih pojavljajo tudi različne govorice. Med drugim se je pojavila trditev, da naj bi do razhoda prišlo zaradi Dončićeve nezvestobe. Povezovali so ga s pevko Breskvico in tudi s hollywoodsko igralko Madelyn Cline. Na podlagi objav na družbenih omrežjih se je razširila teorija, da naj bi Dončić Anamarijo Goltes prevaral z Madelyn ter da naj bi se že nekaj časa videvala v Los Angelesu. Da bi ustavil govorice, se je Dončić oglasil in zanikal, da bi imel kakršnokoli razmerje z igralko iz serije Outer Banks. Viri blizu košarkarja so za portal TMZ poudarili, da se »med njim in Madelyn Cline absolutno nič ne dogaja«. Dodali so tudi, da se sploh nikoli nista srečala, kljub temu da je Dončić na družbenih omrežjih všečkal nekaj njenih objav.

Madelyn Cline se o teh govoricah za zdaj še ni javno oglasila. Gre za igralko, model in vplivnico, znano predvsem po vlogi v Netflixovi seriji Outer Banks.

 

Luka DončićAnamarija Goltesrazhod
