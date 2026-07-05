Amal Clooney o manj prijetni plati zakona z Georgeem Clooneyjem

Amal Clooney je razkrila manj prijetne plati življenja v zakonu z eno največjih hollywoodskih zvezd. Priznala je, da je bila zaradi medijske izpostavljenosti po poroki z Georgeem Clooneyjem sprva dokaj negotova glede lastne kariere. Znana odvetnica za človekove pravice je o tem spregovorila na dogodku Cartier Dialogues v Bangkoku, kjer je opisala, kako se je njeno življenje po poroki leta 2014 spremenilo.

Preden je spoznala slavnega igralca, je Amal daleč od soja žarometov kot pravnica zgradila uspešno mednarodno kariero. Po poroki je ločevanje zasebnega in poklicnega življenja postalo večji izziv, saj je postala polovica enega najbolj prepoznavnih parov na svetu. »To je bil nenavaden pojav. Imela sem svoje poklicno in zasebno življenje, ki sta lahko obstajali povsem ločeno. Potem sem se poročila in vse se je spremenilo,« je pojasnila. Ko se je zanimanje javnosti za zakonca še povečalo, predvsem po rojstvu dvojčkov Alexandra in Elle leta 2017, je postala preveč obremenjena s tem, kako jo ljudje dojemajo kot strokovnjakinjo.

Skrbelo jo je, kako jo vidi javnost

Pojasnila je, da jo je skrbelo, da jo bo javnost začela dojemati zgolj skozi prizmo njenega slavnega moža. »Na začetku sem bila precej obremenjena s tem enodimenzionalnim pogledom. Imela sem občutek, da ne morem obleči določene obleke ali narediti česa, ker bom v ponedeljek stala pred sodnikom in nisem želela, da bi si ustvaril napačen vtis. Sčasoma ugotoviš, da je veliko pomembneje živeti svoje življenje,« je dejala.

Dodala je: »Na koncu se bo pokazalo, ali si dober v tem, kar počneš. Ali pa nisi.« Kljub pritisku javnosti Amal poudarja, da ni nikoli dovolila, da bi jo to odvrnilo od stvari, ki so zanjo najpomembnejše. »Nikoli ne bi dovolila, da bi me takšne stvari ovirale pri tem, kar je pomembno za mojo družino ali moj zakon.« Priznala je, da je bilo tedaj, ko je sama odločala o tem, koliko bo izpostavljena javnosti, lažje. »To je bilo nekaj novega, na kar sem se morala navaditi.«

Nikoli se nista resno sprla

Kljub nenehni medijski pozornosti je zakon Georgea in Amal Clooney iz leta v leto videti trdnejši. George je celo razkril, da se z ženo nikoli nista resno sprla. »Ko si mlajši, želiš imeti prav glede vsega,« je povedal v intervjuju za CBS Mornings. »Ljudje se razjezijo, ko to povem, ampak z Amal se nisva nikoli sprla. Nikoli nisva imela resnega prepira. Deloma zato, ker sem prišel v življenjsko obdobje, ko se mi ne zdi več pomembno, da imam vedno prav. « Dodal je: »Prideš do točke, ko se vprašaš, zakaj bi bilo to sploh vredno prepira. Imava res lep odnos, ker se tako močno podpirava.«

Otroka sta spremenila njune navade

Igralec je pojasnil še, da sta po rojstvu otrok morala spremeniti življenjski slog, predvsem glede potovanj na nevarna območja. »Moraš biti previden. Ne moreš več živeti tako kot prej. Z Amal sva morala spremeniti načrte glede krajev, kamor potujeva.« Spomnil je, da je nekoč rad obiskoval krizna območja, kot so gorovje Nuba, Darfur in območje Abyei, medtem ko je Amal dve leti v bunkerju v Bejrutu vodila sodne postopke. »Ko sva dobila otroka, sva se odločila, da tega ne bova več počela. Morala sva spremeniti pravila,« je sklenil.