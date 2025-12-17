Amazon plačal 40 milijonov za Melanio: glamur Bele hiše, Air Force One in politično ozadje

Dokumentarni film z naslovom Melania o ameriški prvi dami Melanii Trump hollywoodskega režiserja Bretta Ratnerja bo v kinematografih prvič predvajan 30. januarja prihodnje leto. Kot najavlja danes objavljeni napovednik, film ponuja vpogled v zakulisje prve dame 20 dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V napovedniku filma, ki je nastal pod okriljem Amazon Prime Video, je mogoče videti prvo damo, ko hodi po Beli hiši, vstopi na letalo Airforce One, opravlja dolžnosti ter ves čas deluje glamurozno.

Kot poroča spletni portal Variety, naj bi Amazon za pravice plačal 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov), njegov ustanovitelj Jeff Bezos pa je bil tudi en od več tehnoloških velikanov, ki so se ob inavguraciji Donalda Trumpa odpravili v Washington. Petinpetdesetletna soproga Trumpa pri filmu sodeluje kot izvršna producentka. Film Melania bo kasneje na voljo na platformi Prime Video. Kot še napovedujejo, bo film spremljala tridelna dokumentarna serija. Sledila bo Melanii v New Yorku, Palm Beachu in Washingtonu v času, ko je Donald Trump lani drugič zmagal na predsedniških volitvah.

Nekdanja slovenska manekenka od 90. let živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.

Ratner v preteklosti obtožen spolnih napadov

Režiser filmskih uspešnic, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas, se že nekaj časa več ne loteva večjih hollywoodskih projektov. V času gibanja #jaztudi ga je leta 2017 več žensk v članku v Los Angeles Times obtožilo spolnih napadov iz časa 90-ih. Ratner je obtožbe zanikal. Kot poroča britanski spletni Guardian, se je leta 2023 Ratner preselil v Izrael in se takrat na družbenem omrežju Instagram imenoval za »ponosnega sionista«. Znano je, da je tesen prijatelj izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, še poročajo.