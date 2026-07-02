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POLNA OPTIMIZMA

Ameriška manekenka se bori s hudo boleznijo

Lymska borelioza Belli Hadid že 15 let greni življenje. Kljub temu ostaja polna optimizma in upa na najboljše.
Bella Hadid na rdeči preprogi maja letos na premieri filma De Gaulle: V senci odpora v francoskem Cannesu FOTO: Marko Djurica/Reuters

Bella Hadid na rdeči preprogi maja letos na premieri filma De Gaulle: V senci odpora v francoskem Cannesu FOTO: Marko Djurica/Reuters

Na svojem profilu je objavila že več fotografij iz bolnišnice. FOTO: Bellahadid/instagram

Na svojem profilu je objavila že več fotografij iz bolnišnice. FOTO: Bellahadid/instagram

Oktobra lani na modni brvi modne revije Victoria's Secret v New Yorku FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Oktobra lani na modni brvi modne revije Victoria's Secret v New Yorku FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Bella Hadid na rdeči preprogi maja letos na premieri filma De Gaulle: V senci odpora v francoskem Cannesu FOTO: Marko Djurica/Reuters
Na svojem profilu je objavila že več fotografij iz bolnišnice. FOTO: Bellahadid/instagram
Oktobra lani na modni brvi modne revije Victoria's Secret v New Yorku FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
A. B.
 2. 7. 2026 | 08:25
3:01
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Bella Hadid, ameriški supermodel, že 15 leti boleha za lymsko boreliozo, nalezljivo boleznijo, ki jo prenašajo klopi. Na svojem Instagramovem profilu je delila svoje zadnje neprijetne izkušnje. Poudarila je, da so tudi najmanjša opravila skoraj nemogoča. »Tuširanje brez omedlevice je pravi podvig,« je pojasnila svojim sledilcem in dodala, kako ji že samo nekaj korakov do kuhinje vzame skoraj vso sapo. Četudi se strogo drži navodil zdravnikov, spi po 11 ur in jemlje predpisana zdravila, se ji stanje nikakor ne izboljša.

Oktobra lani na modni brvi modne revije Victoria's Secret v New Yorku FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Oktobra lani na modni brvi modne revije Victoria's Secret v New Yorku FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Ob vseh tegobah si želi, da ne bi bilo tako težko razložiti bolečine, izčrpanosti, utrujenosti, tesnobe in težav s koncentracijo, ki jih prinašajo kronične bolezni. Njena objava je precej prestrašila oboževalce, zato se jim je v drugem sporočilu opravičila. Pojasnila je, da je želela le predstaviti, kako je videti njen vsakdan. In to že 15 let. Da si njen um želi ustvarjati in delati, a da ji telo tega enostavno ne dovoli. »Vsak dan je nov dan in jutri upam, da bo, če bo bog dal, boljši. Zelo vas imam rada, hvala za vso vašo podporo. Nisem je pričakovala, ampak sem resnično hvaležna. Zelo vas imam rada,« je sporočila.

Že tuširanje brez omedlevice je pravi podvig

Hadidova je že v preteklosti večkrat opisovala, kakšne težave ji povzroča lymska borelioza. Diagnozo je prvič dobila leta 2012. Od takrat jo spremljajo resne težave: zatekanje, spremembe na koži, slabost, nespečnost, pa tudi zmedenost. Večkrat je povedala, da so bolnišnične terapije boleče, saj ji po vsaki infuziji zaradi slabih žil na rokah ostanejo modrice. Ne glede na vse si prizadeva ostati optimistična. Dejala je, da ne bi ničesar spremenila, saj so jo vse izkušnje oblikovale v osebo, kakršna je danes. »Vesolje nam pogosto daje najtežje lekcije, a so prav te najpomembnejše,« je priznala. Bella Hadid ni edina znana osebnost, ki ima to bolezen. Lani je tudi pevec Justin Timberlake priznal, da mu je bila diagnosticirana. »Življenje z boreliozo izčrpava telo in duha, a najpomembneje je, da ne obupaš,« je poudaril estradnik.

Na svojem profilu je objavila že več fotografij iz bolnišnice. FOTO: Bellahadid/instagram
Na svojem profilu je objavila že več fotografij iz bolnišnice. FOTO: Bellahadid/instagram

Lymska borelioza nastane po ugrizu klopa, prvi znaki so kožne spremembe, sledijo simptomi, pogosto podobni gripi. Če bolezen ni zdravljena v zgodnji fazi, se pojavijo hude mišične in sklepne bolečine, kronična utrujenost in kognitivne motnje. Zdravila zaenkrat ni, zato so bolniki primorani k stalnim terapijam.

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bolezenLymska boreliozaBelle Hadid
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