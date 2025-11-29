Ameriška veleposlanica šokirala, v prosojni obleki je komaj stala na nogah (VIDEO)

Ameriška veleposlanica Kimberly Guilfoyle, ki je pred kratkim prevzela novo funkcijo, je v Grčiji povzročila pravi vihar, ko se je udeležila večerje ob prazniku zahvalnega dne. Nekdanja voditeljica Fox Newsa je s svojim modnim izborom pokazala veliko več, kot bi si mnogi želeli, številni pa so se strinjali, da njen videz ni bil primeren za tak dogodek. Kimberly je nosila skoraj prosojno črno čipkasto obleko, ki se ji je tesno oprijela telesa, zato se je po prostoru komaj premikala. V nekem trenutku je stopila proti odru, da bi imela govor, a sta ji morala dva moška pomagati pri vzponu nanj.

Njena obleka je sprožila plaz negativnih odzivov na družbenih omrežjih. Nekateri so jo primerjali celo s članicami družine Kardashian, znanimi po izzivalnih oblačilih. Uporabniki so pisali: »Moje iskreno mnenje je, da je to oblačilo neprimerno za žensko na njenem položaju«, »Preseneča me, da se je tako oblekla«, »Veleposlanica v prosojni obleki?« Drugi so dodali: »Obleka je čudovita, tako kot njeno telo, ampak ne za tak dogodek«, ter »Je mislila, da gre v nočni klub?«

V središču pozornosti

To ni prvič, da je Guilfoyle z videzom pritegnila pozornost, odkar je na začetku meseca začela novo diplomatsko vlogo. Kimberly je v Atene prispela 5. novembra, takrat pa je v nočnem klubu ukradla vso pozornost. Za nočni izhod je izbrala srebrno bleščečo obleko, torbico Valentino, vredno 7000 dolarjev, visoke pete in opazno diamantno ogrlico. Kimberly je v središču pozornosti tudi zaradi osebnega življenja. Pred kratkim je priznala, da »išče moža«, potem ko je prekinila zaroko z Donaldom Trumpom mlajšim in ima za sabo že dva ločena zakona.

Nedavno je pohvalila svoja bivša zakonca – kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma in podjetnika Erica Villencyja –, vendar pa ni omenila Trumpa mlajšega, s katerim je bila v zvezi šest let. Poudarila je, da z bivšima partnerjema ostaja v dobrih odnosih. »Ljudje morajo razumeti, da jaz ne odneham,« je dejala, poroča Slobodna Dalmacija.