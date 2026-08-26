Ameriški medij o obisku Lakersov v Sloveniji: Luka Dončić ujet na zabavi s politikovo hčerko in Playboyevo zajčico

Medtem ko se je ekipa Los Angeles Lakers že zapustila Slovenijo, kjer se je pripravljala na prihajajočo sezono, največ pozornosti očitno vzbujajo njihove dejavnosti zunaj igrišča. Ameriški New York Post objavlja najnovejši primer tega, o čemer smo konec tedna ekskluzivno zapisali, ko se je ekipa Lakersov v petek odpravila v »ljubljansko restavracijo, ki zvečer deluje tudi kot nočni klub« . Omenjeni medij namreč povzema, da se je Lakersom na zabavi pridružila tudi slovenska manekenka in vplivnica Anja Jenko, ki so jo opazili v nočnem klubu.Na zabavi so sicer veljala stroga pravila. Fotografiranje in snemanje v notranjosti nista bila dovoljena, obiskovalci pa so morali kamere na svojih telefonih prekriti z nalepkami. Ob tem seveda ni nobenih poročil oz. fotografij, da bi zvezdnik Lakersov Luka Dončić, ki je ekipo gostil v svoji domovini Sloveniji, ali kateri koli drug član ekipe posebej preživljal čas z manekenko.

Gre za 34-letno manekenko, sicer hčer slovenskega politika Janka Jenka. Anja Jenko je bila tudi na naslovnici slovenske izdaje revije Playboy, na Instagramu pa ima več kot 120 tisoč sledilcev. Po zabavi, na kateri so jo povezovali z Dončićem, bi se lahko to število še povečalo. Njeno ljubezensko življenje je precej skrivnostno. Znano je, da ima z Mariom Pejčićem sina Liama, razšla pa sta se leta 2023. Do razhoda je prišlo po tem, ko je bil njen partner obtožen domnevnega ropa, kar je sam zanikal. Po tem Anja ni javno potrdila nobene nove zveze. »To je bila v marsičem problematična zveza. Kot ljubeča in zvesta ženska sem vztrajala do konca, predvsem zaradi svojega sina. Z nekdanjim partnerjem me zdaj povezuje le še najin otrok, hvaležna pa sem za izkušnjo, ki me je oblikovala. S sinom sem zelo srečna in veselim se zdravih odnosov v prihodnosti,« je leta 2024 zapisala na Instagramu.