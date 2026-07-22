Ameriški podpredsednik JD Vance in žena Usha z novim naraščajem: četrti otrok v družini Vance

Ameriški podpredsednik JD Vance in njegova 40-letna žena Usha Vance sta se razveselila četrtega otroka. Deček Alec Neel Vance se je rodil v nedeljo zjutraj, je veselo novico na družbenem omrežju sporočil zadovoljni 41-letni oče. Zakonca Vance sta tako zaslužna tudi za to, da je prvič po več kot 150 letih podpredsednik ZDA dobil naraščaj v času, ko je na položaju, je ugotovila tiskovna agencija Associated Press. Njun najstarejši sin Ewan ima 9 let, Vivek šest, tretja se je rodila deklica Mirabel, ki ima zdaj štiri leta.

»Usha in dojenček sta vesela in zdrava, otroci pa so vzhičeni, da so spoznali svojega malega bratca,« je še razkril politik in se ob tem zahvalil zdravnikom in medicinskemu osebju iz Medicinskega centra Walter Reed v Bethesdi v Marylandu, ki velja za enega največjih in najbolj priznanih vojaških medicinskih centrov v ZDA. Od odprtja leta 1940 so v njem zdravili tudi več ameriških predsednikov.

Pridružil se jim je še šesti družinski član. FOTO: Kevin Lamarque/Afp

JD Vance je eden najglasnejših zagovornikov ideje, da Amerika potrebuje večjo rodnost. V svoji zadnji knjigi je zapisal, da Usha najprej ni bila navdušena nad tem, da bi rodila še enega otroka, a je spremenila mnenje po atentatu na Charlieja Kirka. »Nedolgo potem, ko smo pokopali mojega prijatelja, je zanosila. Eno življenje nam je bilo ukradeno, ampak podarjeno nam je bilo drugo,« je zapisal.

Usha Vance je odraščala v San Diegu, njen oče je bil inženir, mama pa molekurna biologinja, ki se je v ZDA priselila iz indijske zvezne države Utar Pradeš. Usha je bodočega moža spoznala pred 13 leti na Yalu v debatnem krožku, kjer so razpravljali o »družbenem nazadovanju v belskih ZDA«. JD Vance jo je menda že takrat videl kot »duhovno vodnico z Yala«. Mati štirih otrok je diplomirala iz zgodovine na univerzi Yale, bila je tudi štipendistka Billa Gatesa na univerzi Cambridge, na kateri je diplomirala iz zgodnje moderne zgodovine. Poročila sta se leta 2014. Odkar je mož prevzel pomembni položaj, se je začasno odrekla svoji karieri in se posvetila njemu in vzgoji otrok. Kot žena drugega najvplivnejšega človeka v ameriški vladi se zavzema predvsem za to, da bi otroci več in bolj redno brali.