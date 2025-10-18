Ameriški zunanji minister razburil z izbiro kravate

V petek sta se v Beli hiši ponovno sestala ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bolj kot vsebina pogovorov pa je nekatere zanimala kravata ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha. Ta se je namreč odločil, da modro poslovno obleko popestri z dodatkom v barvah ruske zastave, kar so mnogi videli kot provokacijo.

Res, da ima mnogo držav posvetu zastavo, na kateri prevladujejo rdeča, bela in morda barva, ne nazadnje sta takšni tudi slovenska ter ameriška, a Hegsethova je toliko bolj kontroverzna, ker si omenjene barve sledijo v enakem zaporedju kot na ruski zastavi.

Bil je tudi edini od prisotnih na sestanku, ki se je odločil za tako drzno kombinacijo, njegovi kolegi, vključno s predsednikom Trumpom, so si raje nadeli enobarvne kravate.

Njegovi kolegi so izbrali enobarvne kravate. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters