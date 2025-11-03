Ana de Armas je stopila na zavoro: to je razlog, zakaj je končala zvezo s Tomom Cruisom

Videti je, da Tom Cruise ni mogel izvesti misije nemogoče in ob sebi obdržati Ano de Armas. Njuna kratka, a intenzivna romanca se je po poročanju tujih medijev končala zato, ker se je slavna igralka počutila nelagodno, saj se je vse odvijalo zelo hitro.

Kot navaja revija Us Weekly, je bila odločitev o razhodu torej Anina.

»Stvari so se odvijale prehitro in ta naglica jo je začela motiti,« je razkril vir blizu paru. Čeprav je med njima obstajala nesporna kemija, se je Ana morala ustaviti in stopiti korak nazaj.

Par naj bi se zbližal med pripravami na film Deeper in sicer med treningi za zahtevne prizore.

»Sprva je šlo le za profesionalno spoštovanje, a kmalu je preraslo v nekaj več. Tom je bil popolnoma očaran nad Ano,« trdi vir.

Kljub temu se je 37-letna kubanska lepotica odločila, da stopi na zavoro. Čeprav še vedno rada preživlja čas z njim in želi, da bi ostala v prijateljskih odnosih, je spoznala, da potrebuje prostor.

»Ohranjata posebno vez, vendar trenutno želita vse ohraniti na profesionalni ravni, da bi obdržala tako sodelovanje kot prijateljstvo,« navaja Daily Mail.

63-letni Tom Cruise ima za sabo tri zakone: z Mimi Rogers, Nicole Kidman in Katie Holmes, medtem ko je bila Ana de Armas prej poročena s španskim igralcem Marcom Clotetom, pozneje pa v zvezi z Benom Affleckom.