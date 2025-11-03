  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNAN JE RAZLOG

Ana de Armas je stopila na zavoro: to je razlog, zakaj je končala zvezo s Tomom Cruisom

Vsi so jima napovedovali lepo prihodnost, potem pa se je ona odločila končati njuno razmerje.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 3. 11. 2025 | 09:25
 3. 11. 2025 | 11:19
1:40
A+A-

Videti je, da Tom Cruise ni mogel izvesti misije nemogoče in ob sebi obdržati Ano de Armas. Njuna kratka, a intenzivna romanca se je po poročanju tujih medijev končala zato, ker se je slavna igralka počutila nelagodno, saj se je vse odvijalo zelo hitro.

Kot navaja revija Us Weekly, je bila odločitev o razhodu torej Anina.

»Stvari so se odvijale prehitro in ta naglica jo je začela motiti,« je razkril vir blizu paru. Čeprav je med njima obstajala nesporna kemija, se je Ana morala ustaviti in stopiti korak nazaj.

Par naj bi se zbližal med pripravami na film Deeper in sicer med treningi za zahtevne prizore.

»Sprva je šlo le za profesionalno spoštovanje, a kmalu je preraslo v nekaj več. Tom je bil popolnoma očaran nad Ano,« trdi vir.

Kljub temu se je 37-letna kubanska lepotica odločila, da stopi na zavoro. Čeprav še vedno rada preživlja čas z njim in želi, da bi ostala v prijateljskih odnosih, je spoznala, da potrebuje prostor.

»Ohranjata posebno vez, vendar trenutno želita vse ohraniti na profesionalni ravni, da bi obdržala tako sodelovanje kot prijateljstvo,« navaja Daily Mail.

63-letni Tom Cruise ima za sabo tri zakone: z Mimi Rogers, Nicole Kidman in Katie Holmes, medtem ko je bila Ana de Armas prej poročena s španskim igralcem Marcom Clotetom, pozneje pa v zvezi z Benom Affleckom.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
KONEC LJUBEZNI

Tom Cruise je znova samski: to se je zgodilo z Ano de Armas

Tom Cruise in Ana de Armas sta se razšla po devetih mesecih zveze.
17. 10. 2025 | 14:25
Bulvar  |  Tuji trači
PRIHODNOST

Obsedeni Tom Cruise: brez tega ne bo poroke

Zvezdnik ničesar ne namerava prepustiti naključju.
26. 8. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
BOLEČI SPOMINI

Zvezdnik je opustil pravo ime: v ozadju je žalostna zgodba

Le redki vedo, kakšno je pravo ime Toma Cruisa in zakaj se mu je odpovedal.
4. 8. 2025 | 06:00

Več iz teme

Tom CruiseAna de Armasrazhod
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

Njegova glasba bo živela večno ...
3. 11. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
NAKUP NEPREMIČNINE

Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

Romi po Dolenjski in Posavju po naših podatkih kupujejo hiše, pogosto dražje od 180 tisoč evrov, kar med domačini odpira vprašanja, od kod prihaja denar in ali pri tem pomagajo tudi občinske subvencije.
3. 11. 2025 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

Šok za družino pacientke.
3. 11. 2025 | 11:05
11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVETI BREZ BOLEZNI

Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

Njihove ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja.
Miroslav Cvjetičanin3. 11. 2025 | 11:00
10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudita sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki