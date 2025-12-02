Ana Ivanović zahtevala ločitev, razlog naj bi bila nova ljubimka

Srbska tenisačica Ana Ivanović je po devetih letih zakona vložila zahtevo za ločitev od Bastiana Schweinsteigerja. Kot poroča Bild, se je nekdanje sanjsko razmerje med nekdanjo teniško zvezdnico in nekdanjim nemškim nogometnim reprezentantom dokončno razšlo. Že poleti so se pojavile prve govorice o razpadu zakona. Ivanović je kasneje potrdila, da se je par razšel. Po poročanju Bilda naj bi bil vzrok za razhod nova ženska v Schweinsteigerjevem življenju. 40-letnika so ujeli, kako se drži za roke z drugo žensko na plaži na Majorki – le nekaj korakov od družinske posesti, kjer Ana živi s tremi skupnimi sinovi.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta skupaj stopila v razmerje leta 2014. Schweinsteiger je takrat celo odpotoval v New York, da bi jo spoznal osebno. Med njima je hitro preskočila iskrica. Že kot najstnik naj bi občudoval teniško šampionko in se zaradi nje menda tudi razšel s svojo dolgoletno partnerico. Po informacijah Bilda je Ivanovićeva poleg zahteve za ločitev vložila tudi tožbo za preživnino za tri skupne sinove, poroča heute.at.