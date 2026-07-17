Hči Cece in Arkana rodila sina, nosečnost skrivala pred javnostjo

Srbska pevka Anastasija Ražnatović in njen mož, srbski nogometni reprezentant Nemanja Gudelj, sta postala starša. Pevka je v Španiji rodila sina, ki sta ga poimenovala Ilijan. Veselo novico je delila na družbenih omrežjih, kjer je razkrila tudi, da je nosečnost vseh devet mesecev uspešno skrivala pred javnostjo.

Anastasija in Nemanja že nekaj let živita v Španiji, kjer Gudelj nadaljuje uspešno nogometno kariero. Srbski reprezentant je vrsto let igral za Sevillo in z njo osvojil tudi dva naslova v Evropski ligi, velja pa za enega najvidnejših srbskih nogometašev svoje generacije. Mlada pevka je na svet povila dečka, ki sta mu z možem dala ime Ilijan. Ob fotografiji novorojenčka je na družbenih omrežjih zapisala: »Ilijan Gudelj, 15. 7. 2026. Slava Bogu.«

Anastasija in Nemanja sta si dolgo želela postati starša, zdaj pa se jima je največja želja uresničila. Člani družin Ražnatović in Gudelj so se zbrali v Sevilji, kjer zakonca živita, in bodo skupaj proslavili prihod novega družinskega člana.

Pevkina mama, Ceca Ražnatović, je pred kratkim odpotovala v Španijo. FOTO: Antonio Ahel/ataimages/Pixsell

Pevkina mama, Ceca Ražnatović, je pred kratkim odpotovala v Španijo, da bi bila hčerki v največjo oporo pred porodom. Prav zato je bila med prvimi, ki so lahko pozdravili novega člana družine. Po poročanju srbskih medijev je Anastasija nosečnost uspešno skrivala vse do poroda, zato je novica o rojstvu sina za številne njene oboževalce prišla kot veliko presenečenje.