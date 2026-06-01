Angelina Jolie Bradu Pittu nikoli ni odpustila, po desetih letih igralca čaka še najbolj boleč udarec

Ko bosta dvojčka Vivienne in Knox Jolie-Pitt 12. julija dopolnila 18 let, bodo prenehale veljati še zadnje določbe skrbniškega sporazuma med njunima staršema, Angelino Jolie in Bradom Pittom. S tem se bo končala skoraj desetletje trajajoča pravna in družinska bitka, ki se vleče vse od ločitve slavnega para leta 2016. Čeprav so mnogi pričakovali, da se bodo napetosti sčasoma umirile, se zdi, da so posledice spora pustile globoke sledi v igralčevem odnosu z otroki. Po navedbah virov blizu družini, ima Pitt z večino otrok danes zelo omejen stik, nekateri pa so se že odločili opustiti njegov priimek.

Vse več otrok uporablja le priimek Jolie

Najstarejši sin Maddox, ki naj bi ta teden tudi uradno začel postopek odstranitve priimka, ni edini. Zahara je bila ob nedavni predstavitvi na prestižnem kolidžu Spelman predstavljena kot Zahara Marley Jolie, medtem ko je Shiloh po svojem 18. rojstnem dnevu lani tudi uradno opustila očetov priimek in danes uporablja ime Shiloh Nouvel Jolie. Tudi Vivienne je bila lani med delom pri broadwayskem muzikalu The Outsiders v uradnih gradivih navedena brez priimka Pitt in pričakovati je, da bosta bratom in sestram sledila tudi najmlajša člana družine.

Viri blizu igralca trdijo, da je za takšen razvoj dogodkov odgovorna Angelina Jolie. »Angelina je otroke oddaljila od Brada, še posebej tiste, ki so mu bili nekoč najbližje,« trdi eden od njih. Tisti, blizu igralki, takšne obtožbe zavračajo in poudarjajo, da Joliejeva nikoli ni poskušala izolirati otrok od njihovega očeta. »Ni pošteno govoriti o odtujevanju, ko gre za otroke, ki so leta preživljali resne družinske težave,« je dejal vir, seznanjen s situacijo.

Obtožbe, ki so zaznamovale ločitev

Korenine spora segajo v leto 2016, ko je Angelina Jolie vložila zahtevo za ločitev po domnevnem incidentu na zasebnem letalu med letom iz Francije v Združene države. V sodnih dokumentih je trdila, da jo je takratni mož fizično in verbalno napadel, travmatično izkušnjo pa naj bi doživeli tudi njuni otroci. Pitt je vse obtožbe skozi leta odločno zanikal. Službe za zaščito otrok niso ugotovile njegove odgovornosti, ameriško državno tožilstvo pa zaradi pomanjkanja dokazov ni vložilo obtožnice. Igralec je pozneje priznal, da je prav po tem obdobju prenehal piti alkohol in da je že skoraj deset let trezen. »To je bil težak čas. Moral sem se znova postaviti na noge. Moral sem si odpreti oči glede nekaterih stvari,« je lani povedal v podkastu Armchair Expert.

Pravna bitka še vedno traja

Čeprav vprašanje skrbništva ni več v središču pozornosti, nekdanja zakonca še vedno bijeta spor zaradi francoskega posestva Château Miraval. Odvetniki Angeline Jolie so že prej trdili, da Pitt s sodnimi postopki skuša mekdanjo ženo kaznovati zaradi njene odločitve za ločite Pittova stran odgovarja, da je s prodajo svojega deleža prav ona prekršila dogovor. Medtem ko je Pitt zadnja leta v zvezi z Ines de Ramon, naj bi Angelina Jolie zdaj, ko so njeni otroci odrasli, načrtovala selitev iz Los Angelesa. Ne glede na to, kako se bodo končale preostale pravne bitke, pa je eno jasno: odnos med Bradom Pittom in njegovimi otroki se bo zelo težko vrnil na raven, kakršna je bila nekoč.