Angelina Jolie prvič po odstranitvi dojk pokazala brazgotine

Hollywoodska zvezda Angelina Jolie je na fotografiji za izdajo revije Time France, prvič razkrila svoje brazgotine po mastektomiji. Oskarjevka je samozavestno pozirala za naslovnico, ki jo je posnel fotograf Nathaniel Goldberg. Oblečena je bila v majico z globokim izrezom, ki poudarja brazgotine, ob tem pa z mirnim in odločnim pogledom zre naravnost v objektiv. »Te brazgotine delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada. Vedno me gane, ko vidim druge ženske, ki delijo svoje,« je za revijo povedala Jolijeva in s tem poudarila čustveno ozadje odločitve, ki je še ena v nizu dolgoletnega zavzemanja za zdravje žensk in ozaveščanje o raku.

Zgodovina zdravstvenih izzivov

Joliejeva je leta 2013 javno razkrila, da so ji zaradi genetske nagnjenosti k raku odstranili obe dojki, leta 2015 pa še jajčnika. Njena iskrenost je spodbudila nešteto žensk po svetu, da so dale prednost preventivnim pregledom in zgodnjemu odkrivanju bolezni: »Dostop do pregledov in zdravstvene oskrbe ne bi smel biti odvisen od finančnih zmožnosti ali kraja bivanja,« je povedala. Revija vključuje serijo izraznih podob, fotografije izražajo hkrati moč in ranljivost ter pošiljajo sporočilo solidarnosti z ženskami, ki se soočajo z zdravstvenimi izzivi.

Prihajajoči film Angeline Jolie: Coutures

Igralka se pripravlja tudi na izid novega filmskega projekta z originalnim naslovom Coutures, ki ga je režirala francoska režiserka Alice Winocour. Film bo 18. februarja 2026 premierno prikazan v Franciji, njegova zgodba pa v določenih elementih odraža tudi Angelinino osebno pot ter dodatno povezuje njeno umetniško ustvarjanje z aktivizmom. Z razkritjem brazgotin po odstranitvi dojk Jolijeva še naprej ruši tabuje, povezane z zdravjem žensk, spodbuja odprt dialog in podpira preživele po vsem svetu. Njena naslovnica revije Time France ni zgolj fotografiranje, temveč jasen izraz vztrajnosti, ozaveščenosti in upanja.