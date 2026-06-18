Angelina Jolie: »Za to pred petimi leti še nisem bila dovolj močna«

V drami Couture, ki jo je napisala in režirala Alice Winocour, Angelina Jolie igra Maxine, ameriško filmsko režiserko, ki med snemanjem modnega projekta v Evropi izve pretresljivo novico: diagnosticirali so ji raka dojke. Ta projekt za igralko pomeni vrnitev k zelo osebnim temam. Leta 2013 je namreč potem, ko je leta 2007 zaradi raka jajčnikov in dojke izgubila mamo Marcheline Bertrand, sama prestala preventivno dvojno mastektomijo.

Ranljivost kot nova moč

Joliejeva je za revijo Variety priznala, da je bilo snemanje filma Couture izjemno čustveno in da se je med ustvarjanjem počutila zelo ranljivo. Iskreno je spregovorila o tem, zakaj se je za takšno igralsko vlogo odločila šele zdaj: »Nisem prepričana, da bi bila še pred petimi leti dovolj močna za to. Da bi bila tako odprta, zaupljiva, pripravljena ponovno deliti svoje občutke in biti ranljiva.« Za revijo People pojasnila, da ta projekt presega običajno filmsko ustvarjanje. »Zdelo se mi je, da je to tako oseben film, da ga v svojih mislih skoraj nisem dojemala kot film.«

Spomin na mamo in boleče izgube

Izguba mame ostaja pomemben del njenega življenja. Med snemanjem filma je zato v simboličen spomin nanjo nosila njeno verižico. Čustveno se je spomnila vsega, kar je njena mama zamudila: »Vse bi dala za to, da bi bila moja mama živa in bi lahko bila ob svojih vnukih.« Kljub težki temi njen lik Maxine ni simbol predaje. »Film ni zgodba o koncu mojega lika, temveč o obnovljeni želji po življenju do zadnjega diha, kar me v tem obdobju mojega življenja še posebej nagovarja.«

Več kot le diagnoza

S filmom in spremljevalnimi dogodki, med drugim z intimno večerjo v ustvarjalnem kolektivu Atelier Jolie, želi igralka opozoriti na človeško plat vseh, ki se soočajo z boleznijo. Spomnila se je maminih besed, da so jo ljudje med boleznijo spraševali skoraj izključno o raku. Njeno sporočilo vsem, ki poznajo nekoga z resno boleznijo, je preprosto: »Če poznate nekoga, ki gre skozi nekaj težkega, ga vprašajte tudi o drugih stvareh v njegovem življenju. To so celoviti ljudje in še vedno živijo svoje življenje.«