NOVO POGLAVJE

Angelina Jolie zapušča Ameriko

Dolgoletna želja Angeline Jolie, da bi sedanjo domovino zamenjala za bolj zelene kraje v Evropi in Kambodži, postaja resničnost.
FOTO: Remo Casilli/Reuters
FOTO: Remo Casilli/Reuters
M. Fl.
 10. 1. 2026 | 13:25
2:32
A+A-

V želji po več zasebnosti 50-letna igralka in humanitarka Angelina Jolie prodaja svojo 21,5 milijona evrov vredno nepremičnino Cecil B. DeMille v mestni četrti Los Angelesa Los Feliz, kjer je z otroki živela od leta 2017. Mati šestih otrok načrtuje, da bo čas v prihodnosti preživljala med New Yorkom, kjer ima svojo butično delavnico in atelje Atelier Jolie, ter Evropo in Kambodžo, kjer ima od leta 2003 dom. Leto prej je tam posvojila najstarejšega sina, Maddoxa. »Ne more se dovolj oddaljiti od drame … edini način, da si vzame odmor je, da gre stran,« je povedal igralec in producent Jae Benjamin, dolgoletni sodelavec Joliejeve. »Sprostila se bo, delala bo samo tisto, kar jo navdihuje ter izhaja iz njenega srca. Je čudovita, nadarjena in darežljiva ženska,« je dodal Benjamin.

Jolieva si želi novega začetka, ki ne bo povezan z življenjem v ZDA ali z zapleteno razvezo od Brada Pitta. »Po vsem, kar je prestala z Bradom, po tem, ko je bilo njuno življenje tako dolgo v središču pozornosti … edini način, da si vzame odmor, je, da se umakne,« je Benjamin še povedal za Page Six. »Težko je biti v mestu, kjer se ne moreš obrniti, ne da bi zagledal nekoga, ki ga poznaš,« je dodal. Bivša zakonca sta razvezo po osmih letih pravnih zapletov zaključila 30. decembra 2024, še vedno pa sta v sporu zaradi francoske vinske kleti Château Miraval. Angelina je priznala, da si želi zapustiti Los Angeles, kjer je morala živeti, dokler vsi njeni otroci z Bradom niso dopolnili 18 let.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Igralec in igralka, nekoč znana pod imenom Brangelina, sta starša treh posvojenih otrok: 24-letnega Maddoxa, rojenega v Kambodži, 22-letnega Paxa, rojenega v Vietnamu, in 20-letne Zahare, rojene v Etiopiji, ter treh bioloških otrok, 19-letne Shiloh, in 17-letnih dvojčkov Vivienne in Knoxa. Ko bosta Vivienne in Knox 12. julija dopolnila 18 let, bo Jolijeva prosta in se bo lahko odcepila od Mesta angelov. 2,1 hektarja veliko posestvo, nekoč v lasti legendarnega hollywoodskega režiserja Cecila B. DeMillea, je brez pompa že pokazala potencialnim kupcem, piše Page Six.

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
MOČNO SPOROČILO

Brazgotine Angelina Jolie: prinašajo močno sporočilo (Suzy)

Njena iskrenost je k preventivnim pregledom in zgodnjemu odkrivanju bolezni spodbudila nešteto žensk po vsem svetu.
31. 12. 2025 | 21:00
Bulvar  |  Tuji trači
OPOGUMLJA

Po odstranitvi dojk je Angelina Jolie ponosno pokazala brazgotine (FOTO)

S tem opogumlja ženske. Zaradi raka dojk je leta 2007 izgubila mamo.
18. 12. 2025 | 06:44
Bulvar  |  Tuji trači
NI ŠE KONEC

Hotel jo je utišati: to Brad Pitt zahteva od Angeline Jolie

Brad Pitt bivšo ženo toži za 35 milijonov dolarjev.
7. 11. 2025 | 10:59

ZADNJE NOVICE
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
1,26 MILIGRAMA ALKOHOLA

Tako pijan je na pomurski avtocesti prevažal potnike

Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
10. 1. 2026 | 14:05
13:39
Šport  |  Tekme
LJUBNO OB SAVINJI

Nika Prevc prepričljivo zmagala na domači tekmi svetovnega pokala

Za Prevc je bila to 30. zmaga v karieri.
10. 1. 2026 | 13:39
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PADEL IZ TRAKTORJA

Tragedija pri pluženju snega na lokalni cesti, 29-letnik umrl na kraju nesreče

Nesreča se je zgodila danes nekaj pred 3. uro ponoči.
10. 1. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Angelina Jolie zapušča Ameriko

Dolgoletna želja Angeline Jolie, da bi sedanjo domovino zamenjala za bolj zelene kraje v Evropi in Kambodži, postaja resničnost.
10. 1. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Slovenija
DELOVNO KOSILO

Stevanović ne gre na kosilo k premierju Golobu: Na brezplačna kosila ne hodimo

Predsednika stranke Zaupanje Karla Erjavca presenetilo, da je Golob na srečanje povabil stranko Resni.ca, kar da "kaže na to, da gre verjetno za nek dogovor v ozadju". Sam bi vabilo sicer sprejel.
10. 1. 2026 | 13:15
12:55
Šport  |  Tekme
SMUK

Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage

Ilko Štuhec od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.
10. 1. 2026 | 12:55

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
