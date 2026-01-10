Angelina Jolie zapušča Ameriko

V želji po več zasebnosti 50-letna igralka in humanitarka Angelina Jolie prodaja svojo 21,5 milijona evrov vredno nepremičnino Cecil B. DeMille v mestni četrti Los Angelesa Los Feliz, kjer je z otroki živela od leta 2017. Mati šestih otrok načrtuje, da bo čas v prihodnosti preživljala med New Yorkom, kjer ima svojo butično delavnico in atelje Atelier Jolie, ter Evropo in Kambodžo, kjer ima od leta 2003 dom. Leto prej je tam posvojila najstarejšega sina, Maddoxa. »Ne more se dovolj oddaljiti od drame … edini način, da si vzame odmor je, da gre stran,« je povedal igralec in producent Jae Benjamin, dolgoletni sodelavec Joliejeve. »Sprostila se bo, delala bo samo tisto, kar jo navdihuje ter izhaja iz njenega srca. Je čudovita, nadarjena in darežljiva ženska,« je dodal Benjamin.

Jolieva si želi novega začetka, ki ne bo povezan z življenjem v ZDA ali z zapleteno razvezo od Brada Pitta. »Po vsem, kar je prestala z Bradom, po tem, ko je bilo njuno življenje tako dolgo v središču pozornosti … edini način, da si vzame odmor, je, da se umakne,« je Benjamin še povedal za Page Six. »Težko je biti v mestu, kjer se ne moreš obrniti, ne da bi zagledal nekoga, ki ga poznaš,« je dodal. Bivša zakonca sta razvezo po osmih letih pravnih zapletov zaključila 30. decembra 2024, še vedno pa sta v sporu zaradi francoske vinske kleti Château Miraval. Angelina je priznala, da si želi zapustiti Los Angeles, kjer je morala živeti, dokler vsi njeni otroci z Bradom niso dopolnili 18 let.

FOTO: Reuters

Igralec in igralka, nekoč znana pod imenom Brangelina, sta starša treh posvojenih otrok: 24-letnega Maddoxa, rojenega v Kambodži, 22-letnega Paxa, rojenega v Vietnamu, in 20-letne Zahare, rojene v Etiopiji, ter treh bioloških otrok, 19-letne Shiloh, in 17-letnih dvojčkov Vivienne in Knoxa. Ko bosta Vivienne in Knox 12. julija dopolnila 18 let, bo Jolijeva prosta in se bo lahko odcepila od Mesta angelov. 2,1 hektarja veliko posestvo, nekoč v lasti legendarnega hollywoodskega režiserja Cecila B. DeMillea, je brez pompa že pokazala potencialnim kupcem, piše Page Six.