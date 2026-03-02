  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V DUBAJU

Anja s prijateljico uživa na plaži v Dubaju, za bombe ji ni mar (FOTO)

Niso bili vsi njeni sledilci navdušeni nad njenim početjem in objavami.
Po tem, ko sta Izrael in ZDA napadli Iran, so se ljudje umaknili tudi z ulic v Dubaju. FOTO: Amr Alfiky/Reuters
Po tem, ko sta Izrael in ZDA napadli Iran, so se ljudje umaknili tudi z ulic v Dubaju. FOTO: Amr Alfiky/Reuters
B. K. P.
 2. 3. 2026 | 20:34
 2. 3. 2026 | 20:34
A+A-

Srbska starleta in vplivnica Anja Blagojević, ki se je lanske jeseni preselila v Dubaj, si najbrž ni mislila, da se bo že kmalu znašla sredi vojne vihre. A prav to se je minuli konec tedna zgodilo, in čeprav je bila Anja, ki svoje oboževalce redno razveseljuje s fotografijami v kopalkah, na katerih razkazuje svojo zavidljivo postavo, prestrašena, se je hitro navadila na novo realnost. Kot je povedala na enem od posnetkov na družabnem omrežju, sta s prijateljico prvo noč komajda zatisnili oči. »Postelji sva umaknili stran od oken in spili veliko vina,« je dejala postavna rjavolaska, ki se lahko pohvali s kar milijonom sledilcev. Strah pa, kot kaže, ni trajal prav dolgo in že v nedeljo, se je Anja odločila, da si privošči zajetno dozo vitamina D.

»Prvi v mesecu. Dubaj, 31 stopinj Celzija,« je lepotica zapisala ob fotografije, na katerih v rdečih kopalkah uživa na peščeni plaži s kozarcem sadnega soka v roki. Tisti, ki ne vedo, da je na Bližnjem vzhodu ravno dan prej izbruhnila vojna, bi bili po nekaterih fotografijah lahko prepričani, da Anja neizmerno uživa v čisto običajni nedelji. »Kraljica, ki je nič ne zmoti,« je eno od fotografij, na kateri Anja mirno poležava na ležalniku, medtem ko je v ozadju mogoče videti stolp dima, ki je najverjetneje posledica eksplozije, komentiral njen sledilec, a vsi niso bili tako navdušeni nad Anjinim početjem. »Čakaj, Dubaj bombardirajo, ti pa si na plaži?« se je vprašal eden od njih, drugi pa je bil precej bolj oster: »Si ti normalna, da objavljaš takšne fotografije, medtem ko je okrog tebe kaos? Bog ne daj, da mine dan brez tvoje gole fotografije.«

Več iz teme

Anja BlagojevićDubajvojnaplaža
ZADNJE NOVICE
20:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Smo v vesolju res sami?

Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe.
2. 3. 2026 | 20:10
19:18
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Po odhodu iz šova Kmetija je Dino spregovoril: »Najtežje mi je bilo ...«

V pogovoru je za Slovenske novice razkril, kdo je po njegovem mnenju največ taktiziral, kako je doživljal očitke o delu in zakaj mu je bilo življenje brez zasebnosti največji izziv.
Kaja Grozina2. 3. 2026 | 19:18
19:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Slovenci med rekorderji po številu avtov, a še vedno vozimo zastarelo pločevino

Evropski in slovenski vozni park stalno po malem raste, zadnja leta se rahlo stara; električnih 2 odstotka
Gašper Boncelj2. 3. 2026 | 19:10
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Tilen Artač v ŠOKkastu: Smo del elite, ki ima korist od nepravilnosti v politiki (VIDEO)

Vsestranski Tilen Artač je spregovoril o svojih likih, ljubezni do glasbe in dojemanju političnega dogajanja.
2. 3. 2026 | 19:00
18:49
Bulvar  |  Domači trači
SEKSI IN ENERGIČNA

Poglejte, kako vroča je Natalija Verboten na zasneženih pobočjih (VIDEO)

Natalija je izbrala stilsko drznejši videz.
2. 3. 2026 | 18:49
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki