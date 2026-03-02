Anja s prijateljico uživa na plaži v Dubaju, za bombe ji ni mar (FOTO)

Srbska starleta in vplivnica Anja Blagojević, ki se je lanske jeseni preselila v Dubaj, si najbrž ni mislila, da se bo že kmalu znašla sredi vojne vihre. A prav to se je minuli konec tedna zgodilo, in čeprav je bila Anja, ki svoje oboževalce redno razveseljuje s fotografijami v kopalkah, na katerih razkazuje svojo zavidljivo postavo, prestrašena, se je hitro navadila na novo realnost. Kot je povedala na enem od posnetkov na družabnem omrežju, sta s prijateljico prvo noč komajda zatisnili oči. »Postelji sva umaknili stran od oken in spili veliko vina,« je dejala postavna rjavolaska, ki se lahko pohvali s kar milijonom sledilcev. Strah pa, kot kaže, ni trajal prav dolgo in že v nedeljo, se je Anja odločila, da si privošči zajetno dozo vitamina D.

»Prvi v mesecu. Dubaj, 31 stopinj Celzija,« je lepotica zapisala ob fotografije, na katerih v rdečih kopalkah uživa na peščeni plaži s kozarcem sadnega soka v roki. Tisti, ki ne vedo, da je na Bližnjem vzhodu ravno dan prej izbruhnila vojna, bi bili po nekaterih fotografijah lahko prepričani, da Anja neizmerno uživa v čisto običajni nedelji. »Kraljica, ki je nič ne zmoti,« je eno od fotografij, na kateri Anja mirno poležava na ležalniku, medtem ko je v ozadju mogoče videti stolp dima, ki je najverjetneje posledica eksplozije, komentiral njen sledilec, a vsi niso bili tako navdušeni nad Anjinim početjem. »Čakaj, Dubaj bombardirajo, ti pa si na plaži?« se je vprašal eden od njih, drugi pa je bil precej bolj oster: »Si ti normalna, da objavljaš takšne fotografije, medtem ko je okrog tebe kaos? Bog ne daj, da mine dan brez tvoje gole fotografije.«