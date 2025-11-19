  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AMERIŠKI VOGUE

Anna Wintour tudi ob slovesu dviguje prah

Na čelu ameriške modne biblije je bila 37 let. Podpisala se je pod več kot 400 naslovnic.
Prvemu temnopoltemu fotografu je dala na naslovnici priložnost šele leta 2018. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Prvemu temnopoltemu fotografu je dala na naslovnici priložnost šele leta 2018. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue

Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue

Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue

Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue

Britney Spears pred ameriško zastavo FOTO: Vogue

Britney Spears pred ameriško zastavo FOTO: Vogue

Prvemu temnopoltemu fotografu je dala na naslovnici priložnost šele leta 2018. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue
Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue
Britney Spears pred ameriško zastavo FOTO: Vogue
Agata Rakovec Kurent
 19. 11. 2025 | 13:10
A+A-

Na naslovnici decembrske številke ameriškega Vogua, ki je hkrati zadnja, pod katero je podpisana Anna Wintour, je igralec Timothée Chalamet, ki ga je fotografirala Annie Leibovitz. Odet v kratko majico znamke Celine, kavbojke z izvezenimi rožami in dolg plašč kremne barve stoji na »planetu« z ozadjem iz zvezdnih meglic, ki ga je zagotovila Nasa.

3.

novembra je praznovala 76. rojstni dan.

Tisti bolj literarno razgledani so hitro opazili, da je hollywoodski princ na naslovnici Vogua upodobljen v maniri Malega princa Antoina de Saint-Exupéryja iz leta 1943, spet drugi pa so si na spletu dali duška z negativnimi komentarji. Na Instagramu modne biblije med drugim preberemo: »Preprosto zgrožena sem. Ob proračunih, ki jih imate, je to žaljivo« in »Ko prosiš ChatGPT, naj ti naredi naslovnico«.

Toda Anni Wintour je še enkrat uspelo dvigniti prah, kot ga je dvignila že s svojo prvo številko leta 1988, ko je na položaju zamenjala Grace Mirabella. Takrat je Guessove kavbojke kombinirala s puloverjem prestižne modne znamke Christian Lacroix. Mešanje ulične in visoke mode je bilo konec osemdesetih nekaj nezaslišanega, da ob tem danes niti ne trznemo več, pa je zaslužna tudi legendarna urednica.

Bila je tudi ena prvih, ki so namesto modelom na naslovnicah dali prostor pop zvezdnikom. Med prvimi je bila maja 1989 Madonna. Tako se je Wintourjeva odločila zaradi naključnega moškega, ki je sedel zraven nje na letalu. Ko mu je povedala, kaj počne, ji je odvrnil: »To je najbolj neverjetna publikacija; tako šik je, tako elegantna, predstavlja vse, kar se mi zdi zelo klasično in lepo. To je Katharine Hepburn, to je Audrey Hepburn, to je Grace Kelly – to nikoli ne bo Madonna.« Odločila se je, da mu bo dokazala nasprotno.

Na preži

V zgodovino so se zapisale naslovnice s supermodeli iz leta 1992, s pop princesko Britney Spears pred ameriško zastavo iz leta 2001, z novo ameriško prvo damo Michelle Obama iz leta 2009 ali z zaročenima Kanyejem Westom in Kim Kardashian leta 2014. Včasih pa je Anna Wintour brcnila v temo. Naslovnico iz leta 2008, na kateri sta košarkar LeBron James ter manekenka in model Gisele Bündchen, so označili za rasistično, češ da je on prikazan kot King Kong, ona pa kot nemočna bela ženska.

Britney Spears pred ameriško zastavo FOTO: Vogue
Britney Spears pred ameriško zastavo FOTO: Vogue
Obregnili so se tudi ob naslovnico, na kateri je nevesta Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, in ji očitali popolno pomanjkanje kritičnosti do superbogatih, mnogo kritik pa je doživel tudi intervju z Asmo Al Asad, ženo sirskega diktatorja Bašarja Al Asada, z naslovom Puščavska vrtnica. Kot je za Guardian dejala Amy Odell, avtorica biografije Anne Wintour, je slednja »nasploh igrala precej varno igro. Osje gnezdo je dregala strateško in pametno. Dejala je, da ne moreš biti kontroverzen ves čas, tu in tam pa moraš biti, da ljudje ostanejo na preži.«

Legendarna urednica, ki je 3. novembra praznovala 76. rojstni dan in pravi, da v modni industriji nikoli ne smeš obstati na mestu, pri čemer ima sama že od 14. leta enako pričesko, pa je bila glede nekaterih stvari vse prej kot progresivna. Tako je prvi temnopolti fotograf, takrat 23-letni Tyler Mitchell, na naslovnici Vogua dobil priložnost šele leta 2018, ko je fotografiral pevko Beyoncé.

Ženska, ki je navdihnila film Hudičevka v Pradi, se še ne namerava upokojiti. Zdaj se bo osredotočila na vlogo globalne uredniške direktorice Vogua in glavne direktorice za vsebino pri podjetju Condé Nast. Položaj glavne urednice bodo pri ameriškem Voguu ukinili, odslej bo za naslovnice kot vodja uredniških vsebin odgovorna Chloe Malle, hči ameriške igralke Candice Bergen in francoskega filmskega režiserja Louisa Malla.

Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue
Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue

Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue
Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue

Več iz teme

Anna WintourVoguemodna revijanaslovnicaTimothée ChalametChloe Malle
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ANJA PAVLIN

Anja Pavlin med glasbo in pravljicami: Vihravost ni nič slabega (Suzy)

Ko so vile rojenice delile darove, so jih res veliko natresle v njeno zibelko.
19. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
DOŽIVETI 100

Kako živeti dlje? 4 preprosti nasveti za 100. svečko na torti

Z upoštevanjem teh preprostih nasvetov lahko vsak prispeva k svojemu zdravju in poveča možnosti za dolgo in polno življenje.
Miroslav Cvjetičanin19. 11. 2025 | 13:00
12:52
Novice  |  Slovenija
PLAČALA BO KAZEN

Slovenka je bila prepričana, da ji je vlada podaljšala veljavnost vinjete, nato pa šok

Plačati bo morala denarno kazen.
19. 11. 2025 | 12:52
12:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TELO ODVRGLI IZ AVTOMOBILA

Dramatičen rop zlatarne: roparja našli mrtvega, vrgli so ga iz avtomobila (VIDEO)

V iskanje roparjev so se vključili tudi pripadniki mejne policije BiH in policije Republike Srbske, tako da je šlo za eno obsežnejših akcij na tem območju.
19. 11. 2025 | 12:35
12:03
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Količki, nadstreški in grožnje: ne boste verjeli, kaj delajo na parkiriščih

Vam res ni dovoljeno parkirati na 'njihovem' parkirnem mestu? Ali gre le za stvar dobrih sosedskih odnosov?
Kaja Berlot19. 11. 2025 | 12:03
11:04
Novice  |  Slovenija
BREZ OBVESTILA

Kje se je zapletlo? Pred nedeljskim referendumom hladna prha za nekatere upokojence

Ponekod so zamudili rok za prijavo glasovanja po pošti.
19. 11. 2025 | 11:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki