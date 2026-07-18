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Anne Hathaway o nosečnosti pri 43 letih: »Bila sva popolnoma šokirana«

Ameriška igralka Anne Hathaway z možem Adamom Shulmanom pričakuje tretjega otroka.
FOTO: Angela Weiss/Afp
FOTO: Angela Weiss/Afp
M. Fl.
 18. 7. 2026 | 14:44
3:15
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Hollywoodska ljubljenka in zvezdnica filma Hudičevka v Pradi Anne Hathaway je, ko je prejšnji mesec objavila, da pri 43 letih pričakuje tretjega otroka, mnoge presenetila. Veselo novico ji je nekaj časa uspelo ohraniti v zasebnosti, zdaj je prvič javno govorila o tem, da je bila tudi sama presenečena nad nosečnostjo, ki se je, kot se je pošalila na svoj račun, zgodila dobesedno v zadnjem trenutku.

Gostovala je v oddaji Late Night with Seth Meyers, kjer je iskreno spregovorila o prihodu novega družinskega člana, ki ga pričakuje z možem Adamom Shulmanom, s katerim je poročena od leta 2012. Par ima že dva sinova, desetletnega Jonathana in šestletnega Jacka, novica o tretji nosečnosti pa je, predvsem zaradi igralkine starosti, vzbudila veliko zanimanja javnosti. »Res je, vedela sva, kaj počneva, vendar sva bila popolnoma šokirana, da je uspelo. Vedela sva, vendar nisva pričakovala, da se bo izšlo tako,« je skozi smeh priznala igralka in nosečnost opisala kot pravo presenečenje.

Veselo novico je igralka pred mesecem dni delila tudi na svojem instagram profilu. Objavila je posnetek, na katerem nežno objema in boža svoj nosečniški trebušček, v ozadju pa je igrala pesem Baby, I'm Yours pevke Barbare Lewis. O tem, koliko ji pomeni materinstvo, je igralka spregovorila že aprila, ko jo je revija People razglasila za najlepšo žensko leta. Takrat je poudarila, da se počuti izjemno srečno, ker je postala mama.

»Vem, da veliko ljudi, ki si želijo imeti otroke, tega žal ne more uresničiti. Zato se zavedam, kako srečna sem. Dvakrat je vse potekalo brez težav in to je velik privilegij,« je takrat povedala. Posebne besede je namenila tudi možu Adamu Shulmanu, ki ga je opisala kot svojo največjo življenjsko oporo. »Pri vsem me brezpogojno podpira. Ne vem, ali sem se tega pred letošnjim letom popolnoma zavedala, zdaj pa to zagotovo vem. Vedno je tukaj in skrbi, da je vse urejeno. Upam, da ne zveni, kot da se hvalim, vendar je sanjski partner,« je povedala.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Poleg enega najsrečnejših obdobij v zasebnem življenju Anne Hathaway uspehe niza tudi na poklicnem področju. Maja je v kinematografe prišlo dolgo pričakovano nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi, v katerem je, skoraj dve desetletji po kultnem izvirniku, ponovno združila moči z Meryl Streep, Emily Blunt in Stanleyjem Tuccijem. Trenutno igralka promovira novi spektakel režiserja Christopherja Nolana, film Odiseja. Gre za eno najbolj pričakovanih filmskih priredb zadnjih let. V filmu Matt Damon igra Odiseja, Anne Hathaway pa njegovo ženo Penelopo.

V izjemni igralski zasedbi so tudi Tom Holland kot Telemah, Zendaya v vlogi boginje Atene, Robert Pattinson kot Antinoj, Charlize Theron kot Kalipso, Samantha Morton kot Kirka, Jon Bernthal kot Menelaj in Benny Safdie kot Agamemnon, povzema Gloria.hr.

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