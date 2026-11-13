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Znana pevka pri 42 letih prvič postala mama: »Naša mala je**** princesa je tukaj« (FOTO)

Avril Lavigneje objavila tri črno-bele fotografije. Na eni hčerko v pajacu z leopardjim vzorcem stiska k sebi, ime deklice in identiteto njenega očeta pa je obdržala zase.
Kanadska pevka Avril Lavigne je fotografom pokazala sredinec. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Kanadska pevka Avril Lavigne je fotografom pokazala sredinec. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 13. 11. 2026 | 21:21
 13. 11. 2026 | 21:29
2:33
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Na rolki sta dva para karirastih superg za odrasle, ob njiju pa še tretji, čisto majhen. S tem prizorom je Avril Lavigne v petek, 13. novembra, na Instagramu pospremila novico, da je prvič postala mama. »Our Mini Fucking Princess has arrived,« je zapisala ob fotografijah svoje »male princese« in dodala rožnato pentljo, krono, stekleničko in srce.

Na prvi fotografiji drobno dekličino roko držita dve odrasli osebi. Na drugi jo 42-letna pevka drži ob prsih. Malčica ima poleg pajaca z leopardjim vzorcem še ujemajoč se trak za lase. Kdaj se je rodila, pevka v objavi ni navedla.

Rolka, ki jo oboževalci dobro poznajo

Fotografija z otroškimi vansi na rolki spomni na Sk8er Boi, eno od pesmi, s katerimi je Avril zaslovela pri 17 letih. Njen prvenec Let Go je izšel leta 2002, na njem pa sta bila tudi hita Complicated in I'm With You. Pet let pozneje je s skladbo Girlfriend prvič osvojila vrh ameriške lestvice singlov.

Pred leti je na vprašanje o otrocih odgovorila, da želi biti pripravljena

Pevka je bila dvakrat poročena. Med letoma 2006 in 2010 je bila v zakonu s pevcem skupine Sum 41 Deryckom Whibleyjem, med letoma 2013 in 2015 pa s frontmanom skupine Nickelback Chadom Kroegerjem. Ko so jo kmalu po drugi poroki vprašali o otrocih, je povedala, da si želi biti na materinstvo pripravljena. Takrat je končevala album in v šali dejala, da je njen novi album za zdaj njen otrok.

Leta 2022 se je zaročila z glasbenikom Modom Sunom. Ta je takrat govoril tudi o tem, da si z njo predstavlja družino, po desetih mesecih pa je bilo zaroke konec. Lani je na koncertu v newyorškem Madison Square Gardnu na oder povabila svojo mamo. Občinstvu je povedala, da je mama že pri njenih dveh letih, ko jo je slišala peti Jesus Loves Me, verjela, da bo nekoč pevka. Po koncertu se je obema staršema zahvalila, ker sta jo že kot deklico spodbujala, naj vadi in se posveti glasbi.

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