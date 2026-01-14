Avtorica uspešnice, po kateri je nastal kontroverzni film, se zdravi za rakom

Colleen Hoover, avtorica romana Konča se z nama, po katerem je posnet sporni film z Blake Lively in Justinom Baldonijem, je v zgodbi na instagramu objavila fotografijo iz bolnišnice. Na njej pozira v modri bolniški halji, z lasmi, spetimi v rahlo neurejeno figo, ob njej je pojasnila, da je to predzadnji dan obsevanja. »Predzadnji dan obsevanja! Onkologijo teksaške bolnišnice bi rada okrivila za svoje lase in obrazne poteze, a bili so odlični. Upam, da tega nikoli ne boste potrebovali, a vseeno jih toplo priporočam,« je zapisala Hooverjeva.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Avtorica stoji za filmskimi priredbami romanov Konča se z nama in Za vedno del tebe, oba sta v Hollywoodu požela velik uspeh. Film Konča se z nama pa medijsko odmeven ni postal le zaradi gledanosti, temveč tudi zaradi resnih obtožb, povezanih s produkcijo. Glavna igralka Blake Lively je zaradi spolnega nadlegovanja in ustvarjanja sovražnega delovnega okolja vložila tožbo proti režiserju in igralcu Justinu Baldoniju ter njegovi produkcijski hiši. Ta je proti igralki in njenemu možu Ryanu Reynoldsu vložil protitožbo v višini 400 milijonov dolarjev. V njej trdi, da sta ga obrekovala in ga skušala javno diskreditirati. Sodišče je kasneje zavrnilo večino protitožb, primer se bo nadaljeval 22. januarja, glavno obravnavo so določili za 18. maj. Film je sicer postal komercialni uspeh, v ameriških kinodvoranah je zaslužil 148 milijonov dolarjev, po svetu pa skupno 350 milijonov, vendar so njegov uspeh delno zasenčili spori glavnih zvezdnikov. Pisateljica je sprva stala na strani Livelyjeve, a se je po določenem času umaknila z družbenih omrežij in prenehala slediti igralki.

Hooverjeva je že konec leta 2025 nakazala, da se sooča z zdravstvenimi težavami, saj je zaradi operacije izpustila pomembne dogodke ob izidu filma Za vedno del tebe. »Zelo sem razočarana, a moram na neizogibno operacijo in nekaj časa ne morem potovati,« je takrat zapisala, dodala pa je, da ji je žal, da je zamudila premiero, a hkrati hvaležna igralski in produkcijski ekipi. V ločeni objavi na facebooku je kasneje razkrila, da so ji raka operativno odstranili, nadaljevala je z obsevanjem. Priznala je, da je bila izkušnja sprva strašljiva in da, dokler ni vedela, kakšen bo izid, ni želela govoriti o bolezni. Avtorica je ob tem pozvala svoje oboževalce, naj poslušajo svoje telo in naj, če zaznajo kakšne nepravilnosti, ukrepajo, povzema Mail online.