  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZGOVORJAVA

Barron se sramuje slovenskega naglasa, Melaniji in njeni sevniški družini je strl srce

Mladi Barron bi rad zvenel bolj ameriško, slovenski naglas, ki sta mu ga privzgojila stara starša, ga bolj kot ne ovira.
Donald Trump, Donald Trump mlajši, Barron Trump- FOTO: Profimedia
Donald Trump, Donald Trump mlajši, Barron Trump- FOTO: Profimedia
G. P./STA
 9. 1. 2026 | 16:48
2:06
A+A-

Najmlajši sin predsednika ZDA, 19-letni Barron Trump, naj bi obiskoval tečaj izgovorjave, da bi postal bolj samozavesten pri govorjenju v angleščini, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na objavo poročevalca o slavnih in bogatih Roba Shuterja. »Barron je zelo osredotočen na to, kako se zdaj predstavlja. Je premišljen, razumen in želi biti samozavesten pri govorjenju, vendar to počne tiho, ne da bi pritegnil pozornost,« je neimenovani vir povedal Shuterju.

Najmlajši Trump je znan po tem, da se izogiba pozornosti javnosti, za razliko od svojih starejših polbratov Donalda mlajšega in Erica. Kljub temu je predlani med predsedniško kampanjo svojega 79-letnega očeta večkrat nastopil na javnih shodih. Barronu deloma pripisujejo zasluge za očetovo zmago na predsedniških volitvah, saj naj bi mu pomagal pridobiti glasove mlajših moških, ki jih je pritegnil preko sodobnih medijskih formatov, vključno s podkasti.

»Kadar koli je mogoče, se izogiba pozornosti javnosti. Zelo pazi na svojo zasebnost, njegova mama pa poskrbi, da tako tudi ostane. Melania ga močno ščiti,« je Shuterju povedal drug vir. Barrona sta vzgajala predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti. Viri so Shuterju povedali, da želi prva dama svojemu sinu omogočiti normalno življenje - brez kamer in javnega pritiska. »Vedno je bila zelo aktivna in poskrbela, da je varen in trdno na tleh. To pomeni, da ga vodi, ščiti in mu pomaga, da se znajde,« je povedal vir. Zelo sta povezana, kljub temu da ji včasih naredi sramoto.

Barron trenutno živi v Beli hiši in se udeležuje predavanj na univerzi NYU na daljavo.

Več iz teme

Barron TrumpMelania Trumpnaglas
ZADNJE NOVICE
17:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZILO DODOBRA UNIČENO

Na Celovški cesti počilo: led in žled terjata davek na cesti (FOTO)

Vozilo je trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja pred poledico.
9. 1. 2026 | 17:14
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Trma, drama in zapravljanje? Teden bo zahteven (Suzy)

Četrtek prinaša presenečenje.
9. 1. 2026 | 17:00
16:48
Bulvar  |  Tuji trači
IZGOVORJAVA

Barron se sramuje slovenskega naglasa, Melaniji in njeni sevniški družini je strl srce

Mladi Barron bi rad zvenel bolj ameriško, slovenski naglas, ki sta mu ga privzgojila stara starša, ga bolj kot ne ovira.
9. 1. 2026 | 16:48
16:45
Novice  |  Slovenija
RAZBOJNIŠTVO

Česar rokovnjači niso imeli, so jemali drugim

Rokovnjače je zaradi razbojništva večina obsojala, nekateri pa so jih imeli za čistilce družbe
Primož Hieng9. 1. 2026 | 16:45
16:26
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Miro Pušnik

Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Umrl je v 63. letu starosti.
9. 1. 2026 | 16:26
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT V SREDNJI ŠOLI

Nove podrobnosti napada v Murski Soboti: osumljeni naj bi imel seznam potencialnih tarč

Po doslej znanih okoliščinah med vpletenima ni bilo zaznanih napetosti ali predhodnih konfliktov. Šola in pristojne institucije načrtujejo celostno pomoč prizadetim.
Kaja Grozina9. 1. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki