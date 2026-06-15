Barron Trump po dolgem času spet v javnosti, močno se je spremenil (FOTO)

Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je po več mesecih znova pojavil v javnosti in s svojim precej spremenjenim videzom pritegnil veliko pozornosti svetovne javnosti, predvsem pa deklet. Barron se je v nedeljo udeležil zgodovinskega dogodka UFC Freedom 250, ki je potekal na zelenici pred Belo hišo na dan, ko je predsednik Trump dopolnil 80 let. Mladi Barron je izstopal z daljšimi, temnimi valovitimi lasmi in elegantnimi oblačili, mornarsko modrim suknjičem in belo srajco, videti je bil precej bolj odraslo kot na očetovi lanski inavguraciji. Mnogi spletni uporabniki so pripomnili, da je njegov obraz nekoliko bolj zalit, zaradi česar je videti bolj moško, seveda pa Barron izstopa, kjer koli se pojavi, tudi zaradi svoje višine. Že dolgo nazaj je 20-letni študent prerasel svojo mamo Melanio Trump, zdaj pa precej zviška gleda tudi očeta.

Nerad se izpostavlja

Barron je na omenjeni dogodek prišel s starši ter brati in sestrami, vključno z Ivanko in Tiffany ter Trumpovo vnukinjo Kai. Med gosti, ki so si ogledali spektakel, so bili še drugi člani razširjene družine Trump ter številne znane osebnosti iz različnih sfer javnega življenja, med njimi nogometaš Zlatan Ibrahimović, ustanovitelj Mete Mark Zuckerberg, sloviti podkaster, komentator, komik in voditelj Joe Rogan ter člani Trumpove administracije, vključno s podpredsednikom JD Vanceom.

V nedeljo se je Barron sicer šele drugič pojavil na katerem od javnih dogodkov od Trumpove inavguracije januarja 2025. Običajno se precej sramežljivi študent univerze New York (NYU) večinoma izogiba javnosti in se medijski pozornosti, a očetovega rojstnega dne seveda ni mogel zamuditi. Dogodek UFC Freedom 250 je bil sicer organiziran tudi v počastitev 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike, piše The Sun.

Februarja je Barron poslušal očetov nagovor v kongresu. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters