VRTGOLAVI ZASLUŽKI

Barron Trump pri devetnajstih ustvaril že 130 milijonov, Melania kipi od ponosa

Barron naj bi imel pomembno vlogo tudi pri Trumpovem vstopu v svet kriptovalut.
Barron Trump. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Barron Trump. FOTO: Brian Snyder/Reuters
N. B.
 15. 10. 2025 | 19:33
2:13
A+A-

Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 19-letni Barron, naj bi že zdaj razpolagal z osupljivim premoženjem v višini 130 milijonov evrov, poroča LADbible, ki ga povzema hrvaški Index. Donald Trump je zasluge za pomoč pri pridobivanju mladih volivcev med kampanjo pripisal prav svojemu najmlajšemu sinu, ki meri kar 206 centimetrov.

Uspeh v svetu kriptovalut

Barron naj bi imel pomembno vlogo tudi pri Trumpovem vstopu v svet kriptovalut. Dva meseca pred volitvami leta 2024 je skupaj z očetom in brati ustanovil podjetje World Liberty Financial (WLFI). Po Trumpovi zmagi je vrednost podjetja eksplodirala.

Družinsko podjetje služi s hrambo lastnih žetonov, rastjo njihove vrednosti, zaračunavanjem transakcijskih provizij in privabljanjem velikih vlagateljev. Po podatkih revije Forbes je ta kripto posel že prinesel več kot 1,3 milijarde evrov prihodkov.

Barron naj bi obdržal približno 10 odstotkov tega zneska, kar predstavlja njegovo ocenjeno neto vrednost 130 milijonov evrov. Čeprav njegovih žetonov ni mogoče takoj unovčiti, ti močno povečujejo njegovo premoženje.

Družinske naložbe

Poleg tega ima mladi Trump po poročanju ameriških medijev tudi deleže v družinskih podjetjih. Med njimi so nepremičnine na Floridi in v New Jerseyju. A do očetovega bogastva ima še dolgo pot. Forbes je septembra letos neto vrednost Donalda Trumpa ocenil na približno 6,3 milijarde evrov.

Melania: »Zelo sem ponosna nanj«

Melania Trump je decembra lani v oddaji Fox & Friends pohvalila sinovo tehnično znanje.

»Zelo sem ponosna nanj zaradi njegovega znanja, celo zaradi nasvetov, ki jih daje očetu,« je dejala. »Pozna svojo generacijo. Danes mladi ne sedijo več pred televizorjem. Vsi so na tablicah, vsi na telefonih.«

