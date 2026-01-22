  • Delo d.o.o.
JUNAŠKO DEJANJE

Nasilje za zaprtimi vrati: Barron Trump s hitrim klicem preprečil najhujše

Ko je preko video klica videl, kako pretepajo dekle, je poklical policijo.
FOTO: Carlos Barria/Reuters
FOTO: Carlos Barria/Reuters
M. Fl.
 22. 1. 2026 | 09:25
A+A-

Po navedbah na sodišču Snaresbrook v severovzhodnem Londonu, je najmlajši sin Donalda Trumpa s tem, ko je, potem, ko je preko video klica videl, kako jo v Londonu pretepajo, poklical policijo, rešil življenje ženski. Barron Trump je govoril neposredno z operaterjem britanske nujne številke 999, saj je slišal, da naj bi ruski državljan Matvei Rumiantsev v stanovanju večkrat udaril njegovo prijateljico. 22-letni Rumiantsev je bil po navedbah tožilstva ljubosumen na odnos njegove bivše z Američanom in je ponorel, ko jo je Barron že prej tistega večera poskušal poklicati. Ko se je s telefona klicane oglasil na videoklic, je Barronu pokazal njen obraz, jo zgrabil za lase in potisnil na tla ter kričal: »Nič nisi vredna,« je bilo navedeno sodišču.

Med napadom jo je Rumiantsev zmerjal s prasico in vlačugo ter jo, ko je ležala na tleh, brcnil v trebuh, so lahko slišali porotniki. 19-letni Barron je potreboval  nekaj časa, da je ugotovil, kako v Veliki Britaniji poklicati nujno pomoč, nato je klicnemu operaterju povedal: »Pravkar sem dobil klic dekleta, veste. Pretepajo jo.« Porotnikom so predvajali posnetek pogovora, v katerem je navedel naslov ženske, in dodal: »To je res nujen primer, prosim. Poklicala me je, medtem ko jo je nek moški pretepal.« Barron je potem, ko ga je ta okaral, ker ni odgovarjal na vprašanja, operaterju povedal, da je žensko spoznal prek družbenih omrežij. Operater mu je dejal: »Ali lahko nehate biti nesramni in dejansko odgovarjate na moja vprašanja? Če želite pomagati tej osebi, boste odgovarjali jasno in natančno, hvala. Torej, kako jo poznate?«

Odgovoril je: »Spoznal sem jo na družbenih omrežjih. Res jo zelo hudo pretepajo in klic je bil pred približno osmimi minutami, ne vem, kaj se je do zdaj lahko zgodilo.« Nato je dodal: »Oprostite, če sem bil nesramen.« Klic je bil opravljen ob 2.23 zjutraj 18. januarja lani. Posnetki s policijskih telesnih kamer na kraju dogodka prikazujejo žensko, kako policistom pove: » Sem prijateljica Barrona, sina Donalda Trumpa.« Eden od policistov je rekel kolegu: »Torej je ta obveščevalec iz Amerike očitno sin Donalda Trumpa.« Žensko so nato prosili, naj Barrona znova pokliče, Američan je policistom pojasnil, da je med klicem z aplokacijo FaceTime videl, kako joče in kako jo udarjajo.

»Poklical sem vas, to je bilo najboljše, kar sem lahko storil. Nisem je hotel znova klicati ali mu groziti, ker bi to samo poslabšalo položaj,« je povedal policistom. Prizadeta je na sodišču izjavila: »Barron Trump mi je rešil življenje. Ta klic je bil v tistem trenutku kot znamenje od Boga.« Rumiantsev, nekdanji tekmovalec v mešanih borilnih veščinah je obtožen posilstva, fizičnega napada, povzročitve telesnih poškodb in oviranja postopka. Vse obtožbe zanika, njegova obramba pa trdi, da so izpovedi žrtve izmišljene. Sojenje se nadaljuje, piše Daily mail.

