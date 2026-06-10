Barron Trump s poslovno potezo izzval ogorčenje: to bo najvišja ovira za uspeh

Izdelek podjetja, ki ga skupaj s štirimi soustanovitelji vodi Barron Trump, je že na voljo na ameriškem trgu, vendar odzivi kupcev ni zgolj navdušenje. Pijača, ki jo ustvarjalci predstavljajo kot navdihnjeno s Florido, je trenutno na voljo le v enem okusu: kombinaciji ananasa in kokosa. V podjetju SOLLOS Yerba Mate Inc. pojasnjujejo, da so se zavestno odločili za en sam okus, saj so ga želeli izpopolniti do najmanjše podrobnosti, namesto da bi hkrati razvijali več različic. Da zvezdniki in vplivneži lansirajo lastne blagovne znamke pijač, danes ni nič nenavadnega. Med bolj znanimi primeri sta tekila, ki jo je predstavila Kendall Jenner, ter energijska pijača, ki sta jo ustvarila youtuberja KSI in Jake Paul. Vendar je pri Sollosu največ pozornosti pritegnila cena.

Paket 12 pločevink stane približno 34 evrov (39 dolarjev), kar pomeni okoli 2,80 evra za pločevinko. Na družbenih omrežjih so se zato hitro pojavili številni kritični odzivi. »Ne vem, kdo bo to pil, jaz zagotovo ne,« je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. Drugi so menili, da je cena pretirana, nekatere kritike pa so letele na samo družino Trump. Kljub temu poteza ni ostala brez podpornikov. Sollos je prejel tudi nekaj pozitivnih ocen, zlasti med prebivalci Floride, ki jim je všeč, da je izdelek navdihnila njihova zvezna država.

Dragi tudi spremljevalni izdelki

Na uradni spletni strani blagovne znamke Sollos so na voljo tudi promocijski izdelki, katerih cene so prav tako precej visoke. Zgornji del trenirke stane približno 83 evrov, kapa s senčnikom okoli 26 evrov, torba za na plažo pa približno 70 evrov. Podjetje pijačo oglašuje kot idealno osvežitev po deskanju na valovih, dovolj poživljajočo za teniški dvoboj in izdelano iz organskih sestavin. Kljub temu številni menijo, da bo prav visoka cena največja ovira za širši uspeh izdelka. Ali bo Barronu Trumpu uspelo zgraditi prepoznavno blagovno znamko na zelo konkurenčnem trgu energijskih pijač, bo pokazal čas. Za zdaj pa je jasno, da je njegova poslovna poteza sprožila precej razprav: tako med podporniki kot med kritiki, piše mirror.