Barron Trump skrivaj postal direktor: v igri je veliko denarja

Najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 19-letni Barron, se je odločil preizkusiti se v konkurenčni industriji pijač. V novih poslovnih poročilih, vloženih na Floridi in v Delawaru je namreč naveden kot direktor podjetja Sollos Yerba Mate Inc., znamke, ki namerava na tržišče lansirati priljubljeno južnoameriško zeliščno pijačo, piše Daily Beast. Poleg Barrona so kot direktorji navedeni še Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall in Valentino Gomez. Sedež podjetja se v neposredni bližini očetovega slavnega posestva Mar-a-Lago, nahaja na 400 kvadratnih metrov veliki posesti v Palm Beachu na Floridi. Sollos je na LinkedInu opisan kot lifestyle blagovna znamka pijač, zgrajena okoli mate čaja in čistih, funkcionalnih sestavin. Mate je tradicionalni južnoameriški zeliščni čaj, znan po stimulativnih lastnostih, ki je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen na zahodnem trgu.

Zanimivo je, da sta Barronova poslovna partnerja, Bernstein in Hall, na družbenih omrežjih zapisala, da sta se, da bi se v celoti posvetila poslu, ki sta ga začela z nekaj bližnjimi prijatelji, odločila zapustiti študij na prestižnih univerzah Villanova in Notre Dame. Podjetje je prejšnji mesec zaključilo začetni krog financiranja z milijonom dolarjev kapitala, lansiranje izdelka je načrtovano za pomlad. Barron je trenutno študent drugega letnika poslovne šole Stern na univerzi New York. Čeprav Bela hiša ni odgovorila na vprašanja glede njegove povezanosti s Sollosom, so viri že lani trdili, da poletje preživlja v načrtovanju poslovnih projektov. To ni njegov prvi podvig v poslovnem svetu.

Leta 2024 je ustanovil podjetje za nepremičnine, ki je bilo razpuščeno kmalu po tem, ko je njegov oče zmagal na predsedniških volitvah, poleg tega je naveden kot soustanovitelj spletne strani za World Liberty Financial, kontroverznega kripto sklada družine Trump. Spletna stran njegove nove blagovne znamke pijač je trenutno zaklenjena z geslom, njen skrivnostni slogan pa se glasi: »Začne se tam, kjer se konča.«