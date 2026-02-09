  • Delo d.o.o.
STAR JE 19 LET

Barron Trump skrivaj postal direktor: v igri je veliko denarja

Jabolko očitno res ne pade daleč od drevesa.
FOTO: Mike Segar/Reuters
FOTO: Mike Segar/Reuters
M. Fl.
 9. 2. 2026 | 05:25
2:15
Najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, 19-letni Barron, se je odločil preizkusiti se v konkurenčni industriji pijač. V novih poslovnih poročilih, vloženih na Floridi in v Delawaru je namreč naveden kot direktor podjetja Sollos Yerba Mate Inc., znamke, ki namerava na tržišče lansirati priljubljeno južnoameriško zeliščno pijačo, piše Daily Beast. Poleg Barrona so kot direktorji navedeni še Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall in Valentino Gomez. Sedež podjetja se v neposredni bližini očetovega slavnega posestva Mar-a-Lago, nahaja na 400 kvadratnih metrov veliki posesti v Palm Beachu na Floridi. Sollos je na LinkedInu opisan kot lifestyle blagovna znamka pijač, zgrajena okoli mate čaja in čistih, funkcionalnih sestavin. Mate je tradicionalni južnoameriški zeliščni čaj, znan po stimulativnih lastnostih, ki je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen na zahodnem trgu.

Zanimivo je, da sta Barronova poslovna partnerja, Bernstein in Hall, na družbenih omrežjih zapisala, da sta se, da bi se v celoti posvetila poslu, ki sta ga začela z nekaj bližnjimi prijatelji, odločila zapustiti študij na prestižnih univerzah Villanova in Notre Dame. Podjetje je prejšnji mesec zaključilo začetni krog financiranja z milijonom dolarjev kapitala, lansiranje izdelka je načrtovano za pomlad. Barron je trenutno študent drugega letnika poslovne šole Stern na univerzi New York. Čeprav Bela hiša ni odgovorila na vprašanja glede njegove povezanosti s Sollosom, so viri že lani trdili, da poletje preživlja v načrtovanju poslovnih projektov. To ni njegov prvi podvig v poslovnem svetu.

Leta 2024 je ustanovil podjetje za nepremičnine, ki je bilo razpuščeno kmalu po tem, ko je njegov oče zmagal na predsedniških volitvah, poleg tega je naveden kot soustanovitelj spletne strani za World Liberty Financial, kontroverznega kripto sklada družine Trump. Spletna stran njegove nove blagovne znamke pijač je trenutno zaklenjena z geslom, njen skrivnostni slogan pa se glasi: »Začne se tam, kjer se konča.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
UDARILA JE PO MIZI

Mama Melania je rekla dovolj: Barron je moral končati razmerje

Incident, v katerega je bil vpleten Barron Trump, je povzročil veliko zaskrbljenost.
4. 2. 2026 | 09:00
Novice  |  Svet
SODNI PRIMER

Barron Trump je bil po klicu z žensko zaskrbljen, zato je obvestil policijo: primer obravnava sodišče

Domnevni storilec se na sodišču sooča z obtožbami o dveh posilstvih in drugih kaznivih dejanjih
Kaja Grozina24. 1. 2026 | 20:03
Bulvar  |  Tuji trači
IZGOVORJAVA

Barron se sramuje slovenskega naglasa, Melaniji in njeni sevniški družini je strl srce

Mladi Barron bi rad zvenel bolj ameriško, slovenski naglas, ki sta mu ga privzgojila stara starša, ga bolj kot ne ovira.
9. 1. 2026 | 16:48

07:40
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Gorniška olimpijada z rekordnim številom domačih filmov

Danes zvečer se začenja 20. Festival gorniškega filma. Otvoritveni film je ganljiva zgodba o tragičnem udaru strele.
Tina Horvat9. 2. 2026 | 07:40
07:35
Premium
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Domenator: Uspešno in brez škandalov

V Predazzu drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici. V ožjem krogu favoritov tudi Slovenca Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec9. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: hitro, raznoliko in zelo dobro

Jedi, ki jo lahko pripravite takrat, ko se znajdete v stiski s časom. Presenečeni boste, kako odlične so!
Odprta kuhinja9. 2. 2026 | 07:30
06:45
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Družini končno še druga polovica hiše: Klemenčičevi imajo spet miren dom

Po smrti Simonove mame lastništvo prešlo na občino. Klemenčičevi brez vaše pomoči ne bi zmogli odkupa.
Oste Bakal9. 2. 2026 | 06:45
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kdo ste brez filtrov? (Suzy)

Velikokrat dobim vprašanje, kako si lahko spremenimo življenje.
9. 2. 2026 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MISIJA NI USPELA

Robert pogrešan že 7 let, sodišče najelo zasebnega detektiva

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.
Boštjan Celec9. 2. 2026 | 06:05

