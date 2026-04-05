Barron Trump tarča ostrih kritik: »Razvajen bolj kot princesa!«

V ameriški politično-informativni televizijski oddaji Zadnja beseda voditelj Lawrenc O’Donnell glede izogibanja vojaški službi ni kritiziral le Barrona Trumpa. V nekaj minutah ostrih besed je opozoril tudi na Erica, Tiffany in Donalda mlajšega, nato pa se lotil še predsednika in spomnil na njegova večkratna izogibanja vojaškemu služenju med vietnamsko vojno. O’Donnell je dejal, da bi Barron Trump, ki je pred kratkim dopolnil 20 let, po rojstnodnevni zabavi lahko odšel naravnost v vojaški naborniški urad in se, da bi se boril v očetovi vojni, pridružil vojski, vendar tega ni storil. Nato ga je primerjal s pokojno britansko kraljico Elizabeto, ki je kot princesa med drugo svetovno vojno služila v uniformi.

»Ali Barron Trump sploh zna voziti? Bi lahko vozil vojaško reševalno vozilo ali ni niti približno tako odločen, kot je bila 18-letna princesa Elizabeta, ko se je pridružila vojski?« je vprašal voditelj in dodal: »Predstavljajte si, da je nekdo bolj razvajen kot britanska princesa na poti, da postane kraljica.« Zaključil je, da je Barron razvajen bolj kot vsa britanska kraljeva družina.

Monolog se je razširil na preostalo rodbino. O’Donnell je spomnil, da sta bila Donald Trump mlajši in Eric Trump po 11. septembru v vojaški starosti, vendar, kot je dejal, nista sledila tisočim mladim Američanom, ki so se takrat prostovoljno vpisali v vojsko. »Ko so se v Afganistanu in Iraku začele vojne njihove dobe, sta brata Trump sledila družinski tradiciji tihega opazovanja, kako drugi odhajajo na bojišča,« je povedal. Posebej je, ker je ameriška vojska mejo za novačenje dvignila na 42 let, izpostavil Erica. Po njegovih besedah so tako trije Trumpi še vedno na voljo za vojaško službo: Eric, Tiffany in Barron. »Svet čaka, da se pojavi prvi pogumni Trump,« je dodal voditelj.

Na koncu se je obregnil ob predsednika. Spomnil je, da se je Donald Trump med vietnamsko vojno večkrat izognil vojaški službi, vključno z znanim zdravniškim opravičilom zaradi kostnih izrastkov na stopalih. »Donald Trump se je, seveda, večkrat slovesno izogibal novačenju med vietnamsko vojno,« je dejal, pri tem pa dodal, da so bila za to zaslužna stopala, na katerih je preostanek življenja igral golf, povzema portal aol.