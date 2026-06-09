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POSLOVNI PODVIG

Barron Trump vstopil v svet posla: najmlajši sin Donalda in Melanie predstavil svoj prvi produkt

To pa ni njegov edini poslovni podvig.
Čeprav je Barron naveden kot direktor podjetja, ni znano, kakšna je njegova vloga pri poslovanju. FOTO: Mike Segar Reuters
Čeprav je Barron naveden kot direktor podjetja, ni znano, kakšna je njegova vloga pri poslovanju. FOTO: Mike Segar Reuters
N. P.
 9. 6. 2026 | 21:05
2:31
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Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove soproge Melanie Trump, se je podal na poslovno pot. Dvajsetletnik je sodeloval pri zagonu znamke Sollos, ki ponuja energijske napitke iz mate čaja. Barron je na uradni strani podjetja naveden kot direktor in eden od soustanoviteljev znamke. Sollos je v začetku meseca predstavil prve okuse in cene svojih izdelkov. Paket z 12 pločevinkami stane 39 dolarjev, trenutno pa je za nakup na voljo okus ananasa in kokosa, poroča Hola. Ob lansiranju izdelka so pripravili tudi večje praznovanje. Na spletni strani znamke so zapisali, da se je vse začelo »v eni koči« s preprostim ciljem: ustvariti pijačo, ki ustreza načinu življenja v Sončni državi. Napitek opisujejo kot osvežitev po deskanju, dovolj poživljajočo izbiro za teniški dvoboj in izdelek iz organskih sestavin.

Čeprav je Barron naveden kot direktor omenjenega podjetja, ni znano, kakšna je njegova dejanska vloga pri vsakodnevnem poslovanju. To pa ni njegov edini poslovni podvig. V zadnjem letu se je povezal tudi z družinskim projektom na področju kriptovalut, podjetjem World Liberty Financial. Tam je naveden kot eden od soustanoviteljev, skupaj z očetom Donaldom Trumpom ter bratoma Donaldom mlajšim in Ericom.

Podoben pristop kot Melania

Barron Trump prihaja iz družine, ki je vajena žarometov, a se sam javnosti izpostavlja precej manj. Medtem ko so nekateri člani zelo dejavni na družbenih omrežjih, nastopajo v podkastih in se redno pojavljajo na javnih dogodkih, Barron ostaja bolj zadržan. O njegovem zasebnem življenju je znanega le malo. Prav zaradi tega ga spremlja pridih skrivnostnosti, podobno kot njegovo mamo Melanio, ki prav tako skrbno izbira, kdaj in kako se pojavi v javnosti.

Barron je sicer v zadnjih letih spremljal nekatere pomembne dogodke v podporo očetu, vendar ni prevzel vloge glasnega javnega obraza družine. Ni znan po podkastih, javnih nastopih ali aktivni prisotnosti na družbenih omrežjih. Po navedbah družine je študent Univerze v New Yorku, trenutno pa naj bi obiskoval predavanja v Washingtonu. Živi v Beli hiši, kjer je prebival že med prvim predsedniškim mandatom svojega očeta.

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