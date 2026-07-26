Bazene že imajo, bogataši sedaj gradijo tole

Zaklonišča za primer apokalipse postajajo med bogataši vse bolj priljubljena. Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg na svojem havajskem posestvu, vrednem približno 85 milijonov evrov, gradi 460 kvadratnih metrov velik podzemni bunker z bivalnimi prostori, strojnico in izhodom za pobeg. O gradnji bunkerjev ali varnih sob naj bi razmišljali oziroma jih že imeli tudi Kim Kardashian, Shaquille O'Neal in Tom Cruise, Bill Gates naj bi imel zaklonišča pod več svojimi domovi.

Kim Kardashian je doživela več pretresljivih dogodkov, med drugim rop v Parizu leta 2016, ko so ji nepridipravi odnesli nakit, vreden približno 8,5 milijona evrov. Ta izkušnja in novice o podobnih ropih so jo spodbudile k razmisleku o lastnem bunkerju. V eni od epizod resničnostnega šova Kardashianovi si je ogledovala zatočišča, vendar se takrat za nakup ni odločila, saj so se ji zdela utesnjujoča. Nekaj let pozneje so njeni načrti za gradnjo podzemnega trezorja in parkirne garaže povzročili nezadovoljstvo sosedov. Zaradi projekta bi morali zravnati dva hriba in premakniti okoli 5000 kubičnih metrov zemlje. Čeprav ni povsem jasno, kaj je želela zgraditi, mnogi domnevajo, da je bil del projekta namenjen prav zaklonišču.

»Ste slišali, da sta Kim in Kanye zgradila bunker? Da, eden od naših je. Prepričan sem, da bo imel tudi bazen,« je leta 2017 za revijo Daze dejal Clyde Scott, lastnik podjetja Rising S Bunkers. Ni znano, ali je Kim bunker res zgradila, a mnogi menijo, da bi kaj takega zagotovo želela ohraniti stran od oči javnosti.

Mark Zuckerberg pri nepremičninah ne varčuje. Po svetu ima v lasti več luksuznih posesti, med njimi velik kompleks na havajskem otoku Kauai, kjer veljajo strogi varnostni ukrepi in pogodbe o molčečnosti za vse obiskovalce. Kljub temu je revija Wired razkrila nekaj podrobnosti. Kompleks Koolau Ranch se razprostira na približno 570 hektarjih neokrnjene narave. Na posestvu naj bi nastalo okoli 5000 kvadratnih metrov veliko podzemno zaklonišče, opremljeno z zalogami hrane, lastnim energetskim sistemom in vsem potrebnim za dolgotrajno preživetje.

Po ocenah je Zuckerberg za zemljišče in gradnjo odštel več kot 230 milijonov evrov, s čimer bo havajsko posestvo postalo eno najdražjih na svetu. Tudi Tom Cruise naj bi razmišljal o bunkerju. Eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev ima po svetu več nepremičnin, med njimi gorsko posestvo v Telluridu v ameriški zvezni državi Kolorado, vredno približno 50 milijonov evrov. Že leta 2007 je revija Wired poročala, da pod posestvom načrtuje gradnjo bunkerja, vrednega okoli 8,5 milijona evrov.

»Tom namerava pod svojim posestvom v Telluridu zgraditi bunker, vreden 10 milijonov dolarjev. To bo samostojno podzemno zaklonišče z visokotehnološkim sistemom za prečiščevanje zraka, kjer bi lahko do deset ljudi preživelo več let,« je za America's Star povedal vir blizu igralca. Ali je projekt dejansko uresničil, ni znano.

Med tistimi, ki naj bi bili pripravljeni na morebitne krizne razmere, je tudi Jeff Bezos. Njegov nepremičninski imperij je ocenjen na več kot 485 milijonov evrov, dve razkošni hiši ima tudi na ekskluzivnem otoku Indian Creek Island na Floridi, znanem pod vzdevkom »Bunker milijarderjev«. Za obe nepremičnini je odštel približno 125 milijonov evrov. Na otoku med drugimi živijo Tom Brady, Carl Icahn, Julio Iglesias, Ivanka Trump in Jared Kushner. Dostop do otoka je strogo nadzorovan, zanj skrbi lastna policijska služba, zato velja za eno najbolje varovanih sosesk v ZDA. Ni znano, ali Bezosovi hiši skrivata tudi podzemni bunker ali varne sobe, vendar milijarder o svojih varnostnih ukrepih javno ne govori. Za zdaj se zdi, da največ vlaga predvsem v zasebnost in vrhunsko varovanje.