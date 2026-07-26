  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIPRAVE NA NAJHUJŠE

Bazene že imajo, bogataši sedaj gradijo tole

Vse več znanih in slavnih se odloča za gradnjo zaklonišč, v katera bi se lahko zatekli ob večjih naravnih nesrečah ali morebitnem sodnem dnevu.
FOTO: Mike Blake/Reuters
FOTO: Mike Blake/Reuters
M. Fl.
 26. 7. 2026 | 15:00
4:16
A+A-

Zaklonišča za primer apokalipse postajajo med bogataši vse bolj priljubljena. Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg na svojem havajskem posestvu, vrednem približno 85 milijonov evrov, gradi 460 kvadratnih metrov velik podzemni bunker z bivalnimi prostori, strojnico in izhodom za pobeg. O gradnji bunkerjev ali varnih sob naj bi razmišljali oziroma jih že imeli tudi Kim Kardashian, Shaquille O'Neal in Tom Cruise, Bill Gates naj bi imel zaklonišča pod več svojimi domovi.

Kim Kardashian je doživela več pretresljivih dogodkov, med drugim rop v Parizu leta 2016, ko so ji nepridipravi odnesli nakit, vreden približno 8,5 milijona evrov. Ta izkušnja in novice o podobnih ropih so jo spodbudile k razmisleku o lastnem bunkerju. V eni od epizod resničnostnega šova Kardashianovi si je ogledovala zatočišča, vendar se takrat za nakup ni odločila, saj so se ji zdela utesnjujoča. Nekaj let pozneje so njeni načrti za gradnjo podzemnega trezorja in parkirne garaže povzročili nezadovoljstvo sosedov. Zaradi projekta bi morali zravnati dva hriba in premakniti okoli 5000 kubičnih metrov zemlje. Čeprav ni povsem jasno, kaj je želela zgraditi, mnogi domnevajo, da je bil del projekta namenjen prav zaklonišču.

»Ste slišali, da sta Kim in Kanye zgradila bunker? Da, eden od naših je. Prepričan sem, da bo imel tudi bazen,« je leta 2017 za revijo Daze dejal Clyde Scott, lastnik podjetja Rising S Bunkers. Ni znano, ali je Kim bunker res zgradila, a mnogi menijo, da bi kaj takega zagotovo želela ohraniti stran od oči javnosti.

Mark Zuckerberg pri nepremičninah ne varčuje. Po svetu ima v lasti več luksuznih posesti, med njimi velik kompleks na havajskem otoku Kauai, kjer veljajo strogi varnostni ukrepi in pogodbe o molčečnosti za vse obiskovalce. Kljub temu je revija Wired razkrila nekaj podrobnosti. Kompleks Koolau Ranch se razprostira na približno 570 hektarjih neokrnjene narave. Na posestvu naj bi nastalo okoli 5000 kvadratnih metrov veliko podzemno zaklonišče, opremljeno z zalogami hrane, lastnim energetskim sistemom in vsem potrebnim za dolgotrajno preživetje.

Po ocenah je Zuckerberg za zemljišče in gradnjo odštel več kot 230 milijonov evrov, s čimer bo havajsko posestvo postalo eno najdražjih na svetu. Tudi Tom Cruise naj bi razmišljal o bunkerju. Eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev ima po svetu več nepremičnin, med njimi gorsko posestvo v Telluridu v ameriški zvezni državi Kolorado, vredno približno 50 milijonov evrov. Že leta 2007 je revija Wired poročala, da pod posestvom načrtuje gradnjo bunkerja, vrednega okoli 8,5 milijona evrov.

»Tom namerava pod svojim posestvom v Telluridu zgraditi bunker, vreden 10 milijonov dolarjev. To bo samostojno podzemno zaklonišče z visokotehnološkim sistemom za prečiščevanje zraka, kjer bi lahko do deset ljudi preživelo več let,« je za America's Star povedal vir blizu igralca. Ali je projekt dejansko uresničil, ni znano.

Med tistimi, ki naj bi bili pripravljeni na morebitne krizne razmere, je tudi Jeff Bezos. Njegov nepremičninski imperij je ocenjen na več kot 485 milijonov evrov, dve razkošni hiši ima tudi na ekskluzivnem otoku Indian Creek Island na Floridi, znanem pod vzdevkom »Bunker milijarderjev«. Za obe nepremičnini je odštel približno 125 milijonov evrov. Na otoku med drugimi živijo Tom Brady, Carl Icahn, Julio Iglesias, Ivanka Trump in Jared Kushner. Dostop do otoka je strogo nadzorovan, zanj skrbi lastna policijska služba, zato velja za eno najbolje varovanih sosesk v ZDA. Ni znano, ali Bezosovi hiši skrivata tudi podzemni bunker ali varne sobe, vendar milijarder o svojih varnostnih ukrepih javno ne govori. Za zdaj se zdi, da največ vlaga predvsem v zasebnost in vrhunsko varovanje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NEPREMIČNINA

To si je privošči Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg je nedavno kupil vilo v Washingtonu.
10. 4. 2025 | 13:55

Več iz teme

nepremičninegradnjazakloniščabogataši
ZADNJE NOVICE
16:36
Bulvar  |  Šokkast
ZVEZDNIŠKO SODELOVANJE

Arnold Schwarzenegger in slovenski igralec sta postala eno (VIDEO)

Andrei Lenart je v novem ŠOKkastu razkril nenavadno sodelovanje z Arnoldom Schwarzeneggerjem, ki ga občuduje že od mladosti. Čeprav se v živo nista srečala, sta v animirani seriji upodobila isti lik.
26. 7. 2026 | 16:36
16:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IŠČE GA VELIKO LJUDI

Na Hrvaškem velika iskalna akcija, moškega iščejo tudi z letalom

Ko so pristojne službe prejele prijavo o pogrešani osebi, so bile na morju na območju Šolte zelo neugodne vremenske razmere, je sporočilo ministrstvo.
26. 7. 2026 | 16:09
15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
MALOMARNA VOŽNJA?

Huda nesreča med Koprom in Žusterno: 18-letnik povzročil čelno trčenje

Vozil je po delu ceste, ki sploh ni namenjen motornim kolesom.
26. 7. 2026 | 15:36
15:15
Novice  |  Svet
RAJ ZA LJUBITELJE STRIPOV

San Diego v znamenju stripovskih junakov: Comic Con obiskal tudi Johnny Depp (FOTO)

Festival, ki poteka že od leta 1970, tudi letos združuje ljubitelje stripov, filmov, fantazije in znanstvene fantastike.
26. 7. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIPRAVE NA NAJHUJŠE

Bazene že imajo, bogataši sedaj gradijo tole

Vse več znanih in slavnih se odloča za gradnjo zaklonišč, v katera bi se lahko zatekli ob večjih naravnih nesrečah ali morebitnem sodnem dnevu.
26. 7. 2026 | 15:00
14:53
Novice  |  Slovenija
UGLEDNI ENOLOG

Po upokojitvi ni miroval, ugledni enolog Alojz Filipič izdal drobno knjižico svojih pisem (FOTO)

Ugledni radgonski enolog Alojz Filipič je po uspešni karieri v svetu vina zbral dvanajst svojih objavljenih prispevkov in jih izdal v knjižni obliki.
26. 7. 2026 | 14:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki