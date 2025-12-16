Ben Affleck med dvema bivšima: srečanju se ni mogel izogniti

Jennifer Lopez, Ben Affleck in Jen Garner so se ponovno srečali na posebnem dogodku: na šolski predstavi, v kateri sta sodelovala Affleckov in otrok Garnerjeve Seraphina ter hči Lopezove, Emme. Affleck in Jennifer Garner sta v losangeleško šolo prišla skupaj s sinom Samuelom. Delovala sta naravno in sproščeno, kar je še enkrat potrdilo, da kljub ločitvi uspešno sodelujeta pri vzgoji otrok. Lopezova je prispela ločeno, v družbi svojega menedžerja Bennyja Medine in matere Guadalupe Rodriguez, piše Page Six.

FOTO: Profimedia

Ben Affleck in Jennifer Garner sta bila poročena deset let, ločila sta se leta 2015. Skupaj imata tri otroke 19-letno Violet, 16-letno Seraphino in 13-letnega Samuela za katere še naprej skrbita v duhu sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Zgodba Bena Afflecka in Jennifer Lopez sega še dlje v preteklost. Prvič sta se zapletla v romantično razmerje leta 2002 in se dve leti pozneje zaročila, ne pa tudi poročila.

FOTO: Profimedia

Po letih ločenih poti sta leta 2021 znova obudila svojo ljubezen, se poročila leta 2022, a se je zakon končal avgusta 2024, ko je latino diva vložila zahtevo za ločitev. Kljub zapletenim osebnim zgodbam in javni pozornosti pa zadnje srečanje jasno kaže, da so vsi vpleteni pripravljeni postaviti dobrobit otrok na prvo mesto ter ohranjati dostojanstvene in zrele odnose.