Ben Affleck prvič po ločitvi od Jennifer Lopez o novi ljubezni: presenetil je s priznanjem

Igralec Ben Affleck je v pogovoru za Entertainment Tonight na premieri svojega novega filma Živali (Animals) v Los Angelesu odkrito spregovoril o ljubezenskem življenju. Na vprašanje o zmenkih in morebitni novi zvezi je oskarjevec pojasnil, da iskanje partnerke trenutno ni med njegovimi glavnimi interesi. »Za to ni veliko časa. Ne iščem naokoli. To trenutno ni velika prioriteta v mojem življenju,« je povedal. Poudaril je, da se, čeprav trenutno ni v zvezi, počuti dobro in je srečen. Kot pravi, natančno ve, čemu želi nameniti svoj čas in pozornost.

»Vem, katere so moje prednostne naloge. Dve stvari ne moreta biti hkrati najpomembnejši v življenju. Zame so to otroci. Ti so na prvem mestu. Potem je tu moje delo, ki ga imam rad,« je pojasnil. Vendar njegova odločitev, da ne išče nove ljubezni, ne pomeni, da izključuje možnost, da bi se ta pojavila. »Sem tam, kjer sem, in dobro mi je. Kdo ve, kakšne dogodivščine mi bo prineslo življenje. Odprt sem zanje, vendar ničesar ne poskušam na silo iskati,« je dodal. Affleck ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner tri otroke: Violet, Fina in Samuela. Poročena sta bila od leta 2005 do 2018, navaja Daily mail.