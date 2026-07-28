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Ben Affleck v priljubljenem kvizu: kje se je zataknilo in koliko je dobil

Na znameniti vroči stol kviza Lepo je biti milijonar, je sedel iz humanitarnih razlogov.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 28. 7. 2026 | 13:25
2:31
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Mnoge je presenetilo, ko se je hollywoodski igralec Ben Affleck pojavil v priljubljenem televizijskem kvizu Lepo je biti milijonar, vendar razlog za njegov nastop ni imel nobene povezave z osebnim zaslužkom. Nasprotno, na znameniti vroči stol je sedel iz povsem humanitarnih razlogov, piše People.

Boj za višji cilj, ne za osebno korist

V oddaji, ki jo vodi Jimmy Kimmel je sodeloval z namenom zbiranja sredstev za svojo dobrodelno organizacijo Pobuda za Vzhodni Kongo. Organizacija s podporo na področjih izobraževanja, zdravstva in gospodarskega razvoja že vrsto let pomaga lokalnim skupnostim v Demokratični republiki Kongo. V kvizu se mu je pridružil tudi nekdanji prvak ameriškega kviza Jeopardy!, Jamie Ding, s katerim sta, da bi za dobrodelne namene osvojila čim višji znesek, združila znanje.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Nepričakovan trenutek: vprašanje o hitri prehrani

Med oddajo je nasmejal občinstvo. Čeprav je zvezdnik priznal, da pogosto obiskuje McDonald's, se je pri enem od vprašanj o njihovi ponudbi zataknilo. Nanašalo se je na sestavine priljubljenega ribjega sendviča Filet-O-Fish, igralca pa je zmedla podrobnost o vrsti sira, ki ga vsebuje sendvič. Ta simpatičen spodrsljaj je pokazal, da se lahko tudi največje zvezde zmotijo pri vprašanjih, ki se na prvi pogled zdijo povsem preprosta.

Kolikšno nagrado je osvojil?

Kljub temu sta Affleck in njegov tekmovalni partner osvojila 250.000 ameriških dolarjev ali približno 219.000 evrov. Celoten znesek bo namenjen dobrodelnim projektom omenjene organizacije. Njuno tekmovanje pa se s tem še ni končalo. V naslednji oddaji bosta nadaljevala boj za glavno nagrado v višini milijona ameriških dolarjev, kar danes predstavlja približno 876.000 evrov.

Humanost pred žarometi

Affleck je s svojim nastopom še enkrat dokazal, da svojo svetovno prepoznavnost pogosto uporablja za opozarjanje na pomembna globalna vprašanja. Namesto da bi v kvizu sodeloval zaradi zabave ali osebne promocije, se je odločil svoje znanje postaviti v službo dobrodelnosti. S tem je pokazal, da lahko tudi televizijski kviz postane priložnost za pomoč ljudem v stiski in podporo skupnostim, ki najbolj potrebujejo pomoč.

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