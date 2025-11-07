Besna kraljica Camilla: kriva je Kate Middleton

Britanska princesa Catherine bo nekoč ob možu princu Williamu zasedla prestol, kraljica Camilla pa opozarja, kdo na njem trenutno sedi.

Po navedbah virov iz palače je Camilla besna, ker naj bi valižanska princesa v bistvu potisnila monarha ob rob in se vsilila v situacijo z Andrewom, kar se nanaša na odločitev kralja Karla III., da bratu odvzame vse kraljeve časti.

Boji za moč za vrati palače

Ni prvič, da Camilla sumi, da valižanska princ in princesa delujeta samovoljno. »Verjame, da stalno spodkopavata kraljevo in njeno avtoriteto, se skrivaj sestajata z dvorjani in ju izključujeta iz vsakodnevnih zadev, ki so v resnici njuna odgovornost,« je še povedal vir.

Presenečena naj bi bila, kako pogosto William in Kate prevzemata pobudo pri pomembnih družinskih zadevah.

Kralj Karel med dvema ognjema

Monarh je ženi obljubil besedo pri kraljevih zadevah, vendar se zdi, da se njen vpliv zmanjšuje.

»Povsem jasno je, da prestolonaslednika v določene pomembne odločitve ne želita vključevati Camille.« Napetosti naj bi povzročale tiha trenja v Buckinghamski palači, saj si obe strani prizadevata za čim večji vpliv.

Vse večja razlika med paroma

Viri še pravijo, da je po mnenju Williama in Kate Camilla vsiljiva in da sta okoli nje previdna, še posebno ob ugibanjih, da se namerava, če bi kralj umrl pred njo, preseliti v Royal Lodge, rezidenco, ki jo morata nekdanji vojvoda in vojvodinja Yorka do konca leta zapustiti.

Vse skupaj je povečalo čustveno razdaljo med paroma in vneslo nemir v tisto, kar bi moralo biti enotna kraljeva naveza.

Camillin tihi ultimat

»Zadeva je občutljiva, saj Camilla iz očitnih razlogov ne more javno nasprotovati Kate,« je še zaupal vir. »Namesto tega ukazuje Karlu, naj to uredi in zagotovi, da je ne bodo obravnavali kot drugorazredno članico družine.«

Čeprav Buckinghamska palača teh navedb ni komentirala, kraljevi opazovalci menijo, da domnevni spor razkriva stalno bitko za vpliv v sodobni monarhiji: tiho tekmo moči med sedanjostjo in prihodnostjo britanskega prestola, piše portal Economic times.