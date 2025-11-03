  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDNIŠKA PODPORNICA MESTNIH PARKOV IN VRTOV

Bette Midler je glasna kritičarka predsednika Donalda Trumpa

Bette Midler se že 30 let bori za zelene površine v New Yorku.
Igralka skrbi za revitalizacijo newyorških parkov. FOTO: Lucas Jackson/Reuters
Igralka skrbi za revitalizacijo newyorških parkov. FOTO: Lucas Jackson/Reuters
I. Š.
 3. 11. 2025 | 05:25
2:13
A+A-

Igralka, pevka in komičarka Bette Midler je že dolgo glasna kritičarka ameriškega predsednika Donalda Trumpa, večkrat ga je razglasila za zajedavca in nesposobneža, on pa jo je po družabnih omrežjih označil za »izredno neprivlačno žensko«.

Malo pa je znano, da igralka, ki smo jo lahko videli v uspešnicah, kot sta Vrtnica in Klub vražjih babnic, rada vrtnari in je velika ljubiteljica domačih živali. Že pred časom je 79-letnica dvignila prah, ker je svoje kokoši poimenovala po sestrah Kardashian.

Fort Tryon, eden od parkov na zgornjem Manhattnu, ki ga je uredila NYRP. FOTO: Eric Sorenson/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Fort Tryon, eden od parkov na zgornjem Manhattnu, ki ga je uredila NYRP. FOTO: Eric Sorenson/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

V Brooklynu je te dni praznovala 30-letnico projekta Obnova New Yorka (NYRP), ki skrbi za kar 52 zelenih površin v mestu – gre za skupnostne vrtove in parke predvsem v revnejših predelih. Z zvezdniškimi prijatelji, od igralcev od modnih kreatorjev, je organizirala tudi dražbo, da bi zbrali dodatna sredstva za ohranjanje teh vrtov in za nastanek novih.

Odraščala je na Havajih

V nagovoru je povedala, da ji je prva leta zelo pomagal tedanji župan mesta Rudy Giuliani. »Takrat je bil še pri zdravi pameti,« je dejala, pri čemer je ciljala na dejstvo, da je pozneje postal velik Trumpov podpornik.

Bette Midler je odraščala v Honoluluju na Havajih. Njen oče je bil pleskar, mama šivilja in gospodinja. Živeli so v revni četrti, v hiši, ki je bila predelana vojaška baraka, a imela je vrt, v katerega se je že kot deklica zaljubila in se naučila, kako ga obdelovati.

Za New York Times je povedala, da so v okviru projekta več mestnih predelov, ki so bili nekoč odlagališča za smeti, spremenili v parke. Omenila je park v Harlemu, ki so ga poimenovali po Billyju Swindlerju, podporniku mestnih vrtov, ki je leta 1997 umrl za aidsom. Park je zelo lep, saj je v njem celo majhen slap, predvsem pa velik zelenjavni vrt, ki ga vzdržujejo bližnji šolarji. Igralka je bila tudi pobudnica akcije, ko so v New Yorku posadili več kot milijon dreves.

Več iz teme

Bette MidlerNew YorkigralkaSvet so ljudjeZDA
ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Ljubljano pretresa tragična smrt Gorazda (FOTO)

Pogreb bo ta teden.
3. 11. 2025 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Fehtarji in Saša Lešnjak usodno zaznamovali polko (VIDEO)

Videospot za pesem Opa cupa posneli v Ameriki.
Mojca Marot3. 11. 2025 | 07:25
07:15
Novice  |  Slovenija
IZREDNA SEJA

Pester dan v DZ: odločali bodo o vinjetah, v poslanskih klopeh pričakujejo nov obraz

Poslance bo nagovorila tudi predsednica države.
3. 11. 2025 | 07:15
07:08
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić s trojnim dvojčkom, ob igrišču sedel nov lastnik Lakersov (VIDEO)

LA Lakersi do pete zmage.
3. 11. 2025 | 07:08
07:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Nad sostanovalca s palico in nožem

Madžar obsojen zaradi dveh ropov. Leto in pol zapora ter štiriletni izgon iz države.
Iva Ropac3. 11. 2025 | 07:05
06:45
Novice  |  Slovenija
POPOLNA PREPOVED TRAJNEGA PRIVEZOVANJA PSOV

Verige stran od psov, v nasprotnem primeru vas čaka od 1000 do 1600 evrov globe

Dolgotrajno privezovanje psov z verigo jim povzroča le trpljenje.
Aleksander Brudar3. 11. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki