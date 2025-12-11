  • Delo d.o.o.
Bezosova bivša podarja milijarde: toliko v enem samem letu

MacKenzie Scott se po marsičem razlikuje od drugih dobrodelnežev.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 11. 12. 2025 | 13:25
3:21
A+A-

Filantropinja in avtorica MacKenzie Scott je razkrila, da je v letu 2025 neprofitnim organizacijam podarila rekordnih 7,1 milijarde dolarjev (približno 6,5 milijarde evrov), kar je veliko več kot prejšnja leta. S tem se je njen skupni prispevek od leta 2019 povzpel na neverjetnih 26,3 milijarde dolarjev (22,6 milijarde evrov). V eseju na spletni strani Yield Giving je zapisala: »Ta znesek bo verjetno izstopal v medijih, a vsak dolar je le droben del osebnega izraza skrbi za skupnost.« Premoženje nekdanje žene ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa je ocenjeno na 33 milijard dolarjev (28,4 milijard evrov), in večinoma izhaja iz delnic Amazona, ki jih je prejela po ločitvi leta 2019, navaja CNN.

Donacije brez pogojev

Način, kako Scottova podarja denar, je pritegnil veliko pozornosti, saj se močno razlikuje od tradicionalne filantropije. Njene donacije so brez kakršnih koli pogojev, kar pomeni, da lahko prejemniki sredstva uporabijo, kot menijo, da je najbolj potrebno. Nima javnega urada niti fundacije, za sredstva ni treba vlagati vlog. Organizacije so o donaciji običajno obveščene preko posrednikov, pogosto brez predhodnega obvestila, kar je za mnoge popolno presenečenje. Zneski so, v primerjavi z njihovimi letnimi proračuni, pogosto ogromni.

FOTO: Danny Moloshok/Reuters
FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Velika pomoč fakultetam in študentom

Pomemben del letošnjih donacij je bil namenjen izobraževanju. Več kot deset zgodovinsko temnopoltih fakultet in univerz (Historically Black Colleges and Universities HBCU) je razkrilo, da so letos od Scottove prejele skupno 783 milijonov dolarjev (673 evrov). »Ena izmed stvari, ki jih pri MacKenzie Scott res občudujem, je, da je kot stroj za pravičnost,« je povedala Marybeth Gasman, profesorica na univerzi Rutgers in izpostavila pomen teh donacij v času, ko so prizadevanja za spodbujanje enakosti v izobraževanju pod pritiskom Trumpove administracije. Med prejemniki sta tudi sklad za podporo temnopoltim študentom (United Negro College Fund UNCF), največji izplačevalec štipendij za študente manjšin, ki je prejel 70 milijonov dolarjev (60 milijonov evrov) in Sklad za štipendije domorodnih študentov (Native Forward Scholars Fund), ta je za štipendiranje študentov ameriških domorodcev dobil 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).

Čustveni odzivi

Odzivi prejemnikov so pogosto zelo čustveni. Kim Mazzuca, direktorica kalifornijske neprofitne organizacije 10,000 Degrees, ki pomaga študentom z nizkimi dohodki diplomirati brez dolgov, je ob novici o donaciji v višini 42 milijonov dolarjev (36 milijonov evrov) opisala svoje občutke: »Bila sem presrečna. Ostala sem brez besed,« je povedala direkrorica, katere organizacija je prejela približno dvakratni znesek njihovega letnega proračuna. Pohvalila je Scottovo, ker vlaga v že obstoječe in preverjene rešitve, ter dodala, da zagotavlja finančna sredstva: »Da bi prejemniki  nekoč lahko  postali tisti, na katere je čakal svet.« Ta misel se nanaša na prerokbo plemena Hopi iz severne Arizone, ki ga filantropinja pogosto omenja v svojih esejih. V tistem za leto 2025 je dobrodelnica vse spodbudila k dejanjem: »Obstaja veliko načinov, kako lahko vplivamo na to, kako delujemo v svetu in kje bomo pristali.«

