Bi jih imeli: provokativne tangice Kim Kardashian razprodane v nekaj urah

Njen večmilijardni modni imperij Skims je predstavil doslej najbolj bizaren izdelek, ki ga prodaja pod imenom Faux Hair Micro String Thong ali po naše mikro tangice z umetnimi dlačicami.

Na voljo so v dvanajstih različnih barvah in teksturah, od kodrastih do ravnih, cena: približno 30 evrov.

Odzivi na spletu so bili mešanica šoka, nejevere in posmeha, a kljub vsemu so bile tangice v celoti razprodane v samo nekaj urah, kar znova potrjuje, da Kim pozna formulo za uspeh.

Kos iz kolekcije The Ultimate Bush so na spletni strani znamke predstavili: »Z našimi drznimi novimi hlačkami z umetnimi dlačicami je vaša preproga lahko katere koli barve.«

Kim je video izdelka delila tudi na svojem Instagramu, ob tem se je smejala in komentirala:

»Kako so ti 'merkin-i' smešni? Imamo različne barve, različne dlake ... To je noro. Skims, draga.« Beseda merkin označuje sramno lasuljo, kar še dodatno poudari provokativno naravo izdelka.

Internet v šoku: od zgražanja do razprodaje

Družbena omrežja so eksplodirala. Komentarji so se vrstili:

»Pravkar sem preveril datum, sem mislil, da je 1. april.«

»Kličem policijo.«

»Kdo je to sploh želel???«

»Ali se to pere v pralnem stroju ali uporabljaš šampon in balzam?«

»Jaz plačujem, da se dlačic znebim, oni pa jih prodajajo nazaj?«

A kljub vsesplošnemu zgražanju se je zgodilo točno to, kar so pri Skimsu verjetno tudi pričakovali: radovednost je premagala ogorčenje, izdelek je bil razprodan.

»Mi lahko kdo razloži, zakaj je to razprodano? Kdo to sploh kupuje???« se je spraševal eden od šokiranih sledilcev.

Genialen marketing, ovit v umetno krzno

Uspeh dlakavih tangic je bolj kot priljubljenost izdelka odraz moči znamke in sodobnega viralnega marketinga.

To ni prvič, da je Skims predstavil kontroverzen izdelek.

FOTO: (Instagram/@kimkardashian)

Prej je pritegnil pozornost z modrčkom z umetnimi bradavicami (nipple bra), ki je prav tako postal viralen in razprodan. Takrat je Kim v šali komentirala:

»Temperatura na Zemlji narašča ... a s tem modrčkom bo videti, kot da vam je vedno mrzlo.«

Strategija je jasna:

Ustvari dovolj bizaren izdelek, da sproži odziv.

Izdelaj ga v omejenih količinah, da ustvariš občutek ekskluzivnosti.

Podpiši ga s priimkom Kardashian.

Rezultat? Zagotovljen uspeh. Skims danes ne prodaja več le spodnjega perila in oblikovalnih oblačil, prodaja viralne trenutke, zgodbe, šale, v katerih vsi želijo sodelovati.

Vprašanje, ki ostaja: Če se tangice z umetnimi sramnimi dlačicami leta 2025 razprodane, kaj, za vraga, sledi, se sprašuje Page six.