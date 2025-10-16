Bi jih imeli: provokativne tangice Kim Kardashian razprodane v nekaj urah

Galerija
Njen večmilijardni modni imperij Skims je predstavil doslej najbolj bizaren izdelek, ki ga prodaja pod imenom Faux Hair Micro String Thong ali po naše mikro tangice z umetnimi dlačicami.
Na voljo so v dvanajstih različnih barvah in teksturah, od kodrastih do ravnih, cena: približno 30 evrov.
Odzivi na spletu so bili mešanica šoka, nejevere in posmeha, a kljub vsemu so bile tangice v celoti razprodane v samo nekaj urah, kar znova potrjuje, da Kim pozna formulo za uspeh.
Kos iz kolekcije The Ultimate Bush so na spletni strani znamke predstavili: »Z našimi drznimi novimi hlačkami z umetnimi dlačicami je vaša preproga lahko katere koli barve.«
Kim je video izdelka delila tudi na svojem Instagramu, ob tem se je smejala in komentirala:
»Kako so ti 'merkin-i' smešni? Imamo različne barve, različne dlake ... To je noro. Skims, draga.« Beseda merkin označuje sramno lasuljo, kar še dodatno poudari provokativno naravo izdelka.
Družbena omrežja so eksplodirala. Komentarji so se vrstili:
A kljub vsesplošnemu zgražanju se je zgodilo točno to, kar so pri Skimsu verjetno tudi pričakovali: radovednost je premagala ogorčenje, izdelek je bil razprodan.
»Mi lahko kdo razloži, zakaj je to razprodano? Kdo to sploh kupuje???« se je spraševal eden od šokiranih sledilcev.
Uspeh dlakavih tangic je bolj kot priljubljenost izdelka odraz moči znamke in sodobnega viralnega marketinga.
To ni prvič, da je Skims predstavil kontroverzen izdelek.
Prej je pritegnil pozornost z modrčkom z umetnimi bradavicami (nipple bra), ki je prav tako postal viralen in razprodan. Takrat je Kim v šali komentirala:
»Temperatura na Zemlji narašča ... a s tem modrčkom bo videti, kot da vam je vedno mrzlo.«
Strategija je jasna:
Rezultat? Zagotovljen uspeh. Skims danes ne prodaja več le spodnjega perila in oblikovalnih oblačil, prodaja viralne trenutke, zgodbe, šale, v katerih vsi želijo sodelovati.
Vprašanje, ki ostaja: Če se tangice z umetnimi sramnimi dlačicami leta 2025 razprodane, kaj, za vraga, sledi, se sprašuje Page six.