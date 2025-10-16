  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KJE JE MEJA

Bi jih imeli: provokativne tangice Kim Kardashian razprodane v nekaj urah

Starleta in podjetnica je znova dokazala, da je mojstrica provokacije.
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
M. Fl.
 16. 10. 2025 | 14:00
 16. 10. 2025 | 14:36
3:11
A+A-

Njen večmilijardni modni imperij Skims je predstavil doslej najbolj bizaren izdelek, ki ga prodaja pod imenom Faux Hair Micro String Thong  ali po naše mikro tangice z umetnimi dlačicami.

Na voljo so v dvanajstih različnih barvah in teksturah, od kodrastih do ravnih, cena: približno 30 evrov.

Odzivi na spletu so bili mešanica šoka, nejevere in posmeha, a kljub vsemu so bile tangice v celoti razprodane v samo nekaj urah, kar znova potrjuje, da Kim pozna formulo za uspeh.

Kos iz kolekcije The Ultimate Bush so na spletni strani znamke predstavili: »Z našimi drznimi novimi hlačkami z umetnimi dlačicami je vaša preproga lahko katere koli barve.«

Kim je video izdelka delila tudi na svojem Instagramu, ob tem se je smejala in komentirala:

»Kako so ti 'merkin-i' smešni? Imamo različne barve, različne dlake ... To je noro. Skims, draga.« Beseda merkin označuje sramno lasuljo, kar še dodatno poudari provokativno naravo izdelka.

Internet v šoku: od zgražanja do razprodaje

Družbena omrežja so eksplodirala. Komentarji so se vrstili:

  • »Pravkar sem preveril datum, sem mislil, da je 1. april.«
  • »Kličem policijo.«
  • »Kdo je to sploh želel???«
  • »Ali se to pere v pralnem stroju ali uporabljaš šampon in balzam?«
  • »Jaz plačujem, da se dlačic znebim, oni pa jih prodajajo nazaj?«

 

A kljub vsesplošnemu zgražanju se je zgodilo točno to, kar so pri Skimsu verjetno tudi pričakovali: radovednost je premagala ogorčenje, izdelek je bil razprodan.

»Mi lahko kdo razloži, zakaj je to razprodano? Kdo to sploh kupuje???« se je spraševal eden od šokiranih sledilcev.

Genialen marketing, ovit v umetno krzno

Uspeh dlakavih tangic je bolj kot priljubljenost izdelka odraz moči znamke in sodobnega viralnega marketinga.

To ni prvič, da je Skims predstavil kontroverzen izdelek.

FOTO: (Instagram/@kimkardashian)
FOTO: (Instagram/@kimkardashian)

Prej je pritegnil pozornost z modrčkom z umetnimi bradavicami (nipple bra), ki je prav tako postal viralen in razprodan. Takrat je Kim v šali komentirala:

»Temperatura na Zemlji narašča ... a s tem modrčkom bo videti, kot da vam je vedno mrzlo.«

Strategija je jasna:

  • Ustvari dovolj bizaren izdelek, da sproži odziv.
  • Izdelaj ga v omejenih količinah, da ustvariš občutek ekskluzivnosti.
  • Podpiši ga s priimkom Kardashian.

Rezultat? Zagotovljen uspeh. Skims danes ne prodaja več le spodnjega perila in oblikovalnih oblačil, prodaja viralne trenutke, zgodbe, šale, v katerih vsi želijo sodelovati.

Vprašanje, ki ostaja: Če se tangice z umetnimi sramnimi dlačicami leta 2025 razprodane, kaj, za vraga, sledi, se sprašuje Page six.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
OTROŠTVO NAPRODAJ

Harper Beckham, Blue Ivy Carter in North West: česa nimajo otroci slavnih

Potomci slavnih hitro postanejo blagovne znamke.
28. 7. 2025 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
POROKA STOLETJA

Ni jima uspelo: razkrite podrobnosti poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez

Čeprav s poroko že dolgo polnita naslovnice, sta bila največja cilja mladoporočencev razkošno slavje in popolna zasebnost.
27. 6. 2025 | 09:00

Več iz teme

Kim Kardashianprodajablagovna znamka
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKI RAJ

Jesenska čarovnija v Arboretumu: buče, Smrkci in skrivnostne bele žene

Blizu vhoda v park je zaživela vasica, kjer jih lahko opazujemo pri opravilih z bučami.
16. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHOD NA ZIMSKI ČAS

Spet bomo premikali ure: za dodatno uro spanja plačujemo visoko ceno

Premikanje ure na zimski in spomladi na poletni čas je dolgotrajna praksa, ki mnogim povzroča glavobole.
16. 10. 2025 | 15:00
14:49
Novice  |  Svet
IKEA

Pohištveni velikan v težavah, upad prihodkov zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov

Potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva.
16. 10. 2025 | 14:49
14:33
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na jesen se vrača tih morilec psov: močerad lahko ubije v eni uri

Jeseni se na gozdnih poteh pojavljajo močeradi. Lepi, a nevarni – njihov strup je lahko za psa smrtonosen že v eni uri. Preverite, kako ukrepati pravočasno.
16. 10. 2025 | 14:33
14:29
Bulvar  |  Tuji trači
GROZLJIVO

Šokantne obtožbe proti princu Andrewu v novi knjigi! Verjel naj bi, da je »seks njegova rojstna pravica«

V knjigi opisuje tudi dogodek v londonskem nočnem klubu Tramp, kjer naj bi ji princ kupoval koktajle, nerodno plesal in se obilno potil.
16. 10. 2025 | 14:29
14:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA V NEMČIJI

Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Ker je psihično bolan, ni kazensko odgovoren.
16. 10. 2025 | 14:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki