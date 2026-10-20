Bi lahko preživeli, če vas pogoltne kit? (FOTO)

Že vse od svetopisemske zgodbe o Jonu in kitu ljudi fascinira zamisel o preživetju v notranjosti enega največjih morskih bitij. To je tudi tema filma V globinah, kjer potapljača pogoltne kit glavač in ima na voljo le eno uro, da pobegne, preden mu v jeklenki zmanjka kisika.

Po mnenju morskih znanstvenikov je odgovor na vprašanje, ali je mogoče preživeti v kitu, veliko bolj zapleteno, kot je prikazano v filmu. Pri večini vrst kitov je sicer fizično nemogoče, da bi človeka pogoltnili, saj kljub temu, da imajo dovolj velika usta, nimajo velikega požiralnika. Požiralnik grbavega kita je velik približno toliko kot človeška pest. Toda obstaja ena velikanska izjema – kit glavač, ki nastopa tudi v filmu. Ima dovolj široko grlo, da bi vanj lahko spravil človeka.

Joy Reidenberg z Medicinske fakultete Icahn, ki je bila svetovalka pri filmu V globinah, pravi, da bi človeka lahko pogoltnil le zelo velik odrasel kit glavač, vendar bi moral biti povsem odrasel samec na samem vrhu velikostnega razpona – večjega od večine tistih, ki jih običajno videvamo.

Če pa bi kit človeka dejansko pogoltnil, bi bilo preživetje v notranjosti kita povsem druga zgodba. Kiti glavači se običajno prehranjujejo z glavonožci, vključno z velikanskimi lignji; znanstveniki domnevajo, da plen posrkajo v usta tako, da v požiralniku ustvarijo močan podtlak, nato pa ga pogoltnejo v celoti. Če bi človeka pogoltnil, bi bil prvi izziv pomanjkanje kisika. Ko bi se potapljaška jeklenka izpraznila, bi bilo malo ali nič zraka za dihanje.

Dodatna ovira bi bil naraščajoči tlak. Ko kiti glavači lovijo lignje v globokem oceanu, se rutinsko spustijo v globine, ki bi bile za nezaščitenega človeka usodne. A tudi če ne bi bilo tako, bi bila velika nevarnost želodec, ki ni ogromna votla jama, kot je pogosto prikazano v leposlovju. Sestavljen je iz več predelkov, ki pomagajo razgraditi trdoživ plen, kot so lignji, vključno z vrstami, ki imajo ostre kljune in lovke. Človek, ki bi bil ujet v notranjosti, se ne bi soočil le z zadušitvijo, temveč tudi z vročino, prebavnimi tekočinami in nenehnim gibanjem, saj bi se kit vseskozi premikal.