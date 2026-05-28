Bi radi pravo žurko? Pojdite v Split: »Moški ležijo na tleh, dekleta plazijo okoli njih in po njih ...« (VIDEO)

Alkoholizirano vedenje naj bi zadnjih nekaj poletnih sezon v letoviščih prešlo vse meje, menijo Hrvati. Krivi so predvsem mlajši turisti, ki cel čas počitnikovanja globoko gledajo v kozarce, temu primerni pa so potem tudi večerni ulični izgredi. Najhuje naj bi bilo v območju Splita, kjer aktivno razmišljajo o omejitvi prodaje alkohola po 21. uri.

Ob napovedi ukrepa se mnogi sprašujejo, ali bi ta res lahko kaj korenito spremenil. Večina Hrvatov meni, da bi se popivanje mogoče nekoliko bolj preselilo v apartmaje in zasebne namestitve, saj bi si turisti pijačo nabavili vnaprej, težava pa vsekakor s tem ne bi bila rešena. Gostinski obrati, kot so restavracije, kavarne in bari, bi alkohol še naprej stregli kot običajno, prav tako pa bi se še naprej odvijali priljubljeni 'pub crawli', piše Slobodna Dalmacija Gre za organizirana večerna popivanja od bara do bara.

Da so razmere na splitskih ulicah in plažah resnično burne, kaže tudi videoposnetek z Bačvic, ki se je razširil po družbenih omrežjih. Na njem se skupina mladih turistov v vidno pijanem stanju skorajda vlači po ulici, medtem ko ležijo en na drugem. Meje zabave so lahko hitro presežene in se sprevržejo v nočno moro tako za mimoidoče, kot žurerje naslednje jutro.