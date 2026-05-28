Bi uganili, kdo je trenutno najbogatejša pevka na Balkanu? Pa še samska je, po novem ... (FOTO)

Hrvaška glasbena zvezdnica Maja Šuput je zaradi neverjetnega uspeha v preteklih letih prejela laskavi naziv najbogatejše pevke na Balkanu. Njeni dve podjetji sta prinesli čez 800 000 evrov čistega dobička, prodaja kozmetične linije, ki je v solastništvu z njenim bivšim možem Nenadom Tatarinovim, pa prav tako ne zaostaja veliko.

Čeprav je danes tako v poslu kot v odnosu s Tatarinovim našla mir, pa je bilo pevkino ljubezensko življenje vedno izjemno burno in medijsko odmevno. Na seznamu njenih nekdanjih partnerjev so politiki, poslovneži, manekenke in pevci. Leta 2007 je hodila s črnogorskim politikom Aleksandrom Bogdanovićem, po njem pa je sledila zveza s podjetnikom Andrijanom Plenčo. Njena zveza z gostincem Marijem Kovačevićem, ki je bila naslednja, je bila zanjo menda tako resna, da je trdila, da se počuti kot poročena, čeprav sta se zaradi njenega ljubosumja pogosto prepirala in se leta 2013 dokončno razšla. Nato je izkusila mlajše fante - leta 2015 je glede svojega novega spremljevalca Ivana Dražića jasno povedala, da »noče imeti mlajšega fanta, ki bi ga morala učiti, kako se obnašati«. Kljub temu se je nato na kratko ogrela za brazilskega manekena Rafaela Portifina.

Kaj pa sanjski moški?

Z lanskim sanjskim moškim Šimetom Elezom sta svojo zvezo začela po skupnem snemanju njenega videospota. Maja ni želela podrobneje razkriti konkretnih razlogov za razhod, je pa že pred dnevi v svojem značilnem, humornem slogu potrdila, da je ljubezni konec. »Moram priznati, da ne vem, kdaj je bilo predstave zares konec, ker vsak že nekaj časa živi svojo realnost. Veste, kako je, vsaka zgodba ima svoj začetek in zaključek, mi pa smo se že nekaj časa bližali temu drugemu delu,« je dejala za hrvaške medije.