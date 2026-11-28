Knjiga spominov nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna z naslovom Promise Me, America (Obljubi mi, Amerika) je v ZDA v prvem tednu po izidu dosegla 21.000 prodanih izvodov. Podatke podjetja Circana, ki spremlja prodajo knjig v ZDA, navaja televizija Fox News. Čeprav se je knjiga povzpela na prvo mesto lestvice najbolje prodajanih neleposlovnih knjig časnika New York Times, je njena prodaja precej skromnejša od prodaje spominov nekaterih Bidnovih predhodnikov.

Razlika je še posebej očitna v primerjavi s prodajo knjige nekdanjega predsednika Baracka Obame A Promised Land (Obljubljena dežela). Ob izidu novembra 2020 so v prvih 24 urah prodali več kot 800.000 izvodov, do konca prvega tedna pa je prodaja presegla milijon. Tudi avtobiografija nekdanjega predsednika Billa Clintona My Life (Moje življenje), ki je izšla leta 2004, je bila izjemno uspešna. V prvih dveh tednih so prodali več kot milijon izvodov.

Kritiki do knjige niso bili najbolj prizanesljivi

Bidnova knjiga, ki je izšla prejšnji teden, je bila deležna precej mlačnega odziva kritikov. Po njihovih ocenah nekdanji predsednik v njej ne razkriva veliko novega ne o svojem predsedniškem mandatu ne o odločitvi, da leta 2024 odstopi od predsedniške tekme. Pri opisovanju dogajanja in lastne vloge v njem naj ne bi prevzel odgovornosti za morebitne napake.

K skromnejšemu zanimanju bi lahko prispevala tudi omejena promocija knjige. 84-letni Biden se namreč zdravi zaradi raka prostate.

Tudi knjige Jill Biden niso dosegle primerljivega uspeha

Manj zanimanja kot knjige drugih predsedniških družin so praviloma pritegnile tudi publikacije, povezane z družino Biden. Spomini nekdanje prve dame Jill Biden, ki so izšli junija, so po podatkih podjetja Circana dosegli približno 46.000 prodanih izvodov.

Za primerjavo: spominski knjigi nekdanjih prvih dam Michelle Obama in Hillary Clinton sta v prvem mesecu po izidu obe presegli milijon prodanih izvodov.

V založbi Little, Brown and Company so ob objavi prodajnih rezultatov kljub temu izrazili zadovoljstvo. Poudarili so, da so izjemno ponosni na dejstvo, da se je Bidnova knjiga uvrstila na prvo mesto lestvice najbolje prodajanih neleposlovnih knjig časnika New York Times.