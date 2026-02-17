Bil je eden najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih 20 let, a Ameriški top model je šel predaleč

Nova Netflixova dokumentarna serija Reality Check: Inside America's Next Top Model odpira razpravo o zapuščini enega najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih dveh desetletij. Ameriški top model, ki je med letoma 2003 in 2018 dočakal 24 sezon, danes sproža vprašanja o mejah televizijskega spektakla. BBC poroča, da so prizori poniževanja, zamenjave etničnih identitet in nevarni izzivi »ostali med najbolj šokantnimi trenutki« žanra resničnostnih šovov, čeprav je oddaja hkrati veljala za pionirsko. Po podatkih z uradne spletne strani Tyre Banks, ki je bila osrednji obraz oddaje, so šov predvajali v 170 državah, številne so dobile tudi lokalne različice. Tekmovalke so se potegovale za enoletno pogodbo z agencijo, format pa je postal referenčna točka resničnostne televizije.

Med pandemijo covida-19 je Ameriški top model na pretočnih platformah dosegel novo občinstvo. Prav ta val ponovnega zanimanja je spodbudil tudi nastanek aktualne dokumentarne serije. Zmagovalka 18. sezone Sophie Sumner je za BBC povedala, da je ameriška različica v primerjavi z britansko delovala kot »puhasto tekmovanje«. Sodniki so po njenih besedah razčlenjevali videz tekmovalk, kar je »odražalo« takratno modno industrijo, v kateri so bile zahteve po skrajni vitkosti samoumevne. Nekateri izzivi, denimo preoblikovanje tekmovalk v druge etnične identitete, pa so bili po njenem mnenju preprosto »sramotni«. O skrbi za dobrobit tekmovalk je dejala: »Nismo imele nobene pomoči. Šlo je za dramo. Šlo je za gledanost.«

Reality Check: Inside America's Next Top Model odpira razpravo o tem, kako daleč gre lahko resničnostni šov. FOTO: Promocijsko gradivo

Drugačen, še bolj boleč pogled ponuja Ebony Haith, ki je tekmovala v prvi sezoni. Sodniki so njeno kožo označili za »pepelnato«, opisali so jo kot »preostro«. Kot je dejala, se še vedno zdravi po tej izkušnji. Poudarila je, da se ji produkcija nikoli ni opravičila. Ustvarjalec vsebin na YouTubu ​Oliver Twixt, ki je analiziral oddajo in intervjuval več kot sto nekdanjih tekmovalk, opozarja, da je treba šov razumeti v času nastanka: »Resničnostna televizija je bila nova. Naredili so napake.«

V dokumentarni seriji Tyra Banks priznava, da so nekateri trenutki, med drugim soočenje s Tiffany, »šli predaleč«. Gre za enega najbolj razvpitih prizorov oddaje, ko je Tyra Banks tekmovalki Tiffany Richardson zabrusila: »Navijala sem zate! Vsi smo navijali zate! Kako si drzneš?« Do izbruha je prišlo po tem, ko je Richardsonova po izpadu delovala ravnodušno in se smejala, kar je Banksova razumela kot pomanjkanje hvaležnosti za ponujeno priložnost. Sledil je večminutni javni opomin pred kamerami in drugimi tekmovalkami, v katerem je voditeljica poudarjala, da so v Tiffany videli potencial in da je razočarala njihova pričakovanja. Ta prizor je postal simbol skrajno čustvenih, ponižujočih konfrontacij, ki so zaznamovale zgodnje obdobje tega žanra.